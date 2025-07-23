ROKETSAN впервые продемонстрировала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету TAYFUN Block-4

Ракета весит 7,3 тонны и длиной около 10 метров, ее диаметр составляет 610 мм. Заявлено, что это первая турецкая баллистическая гиперзвуковая ракета, которая может поражать цели на дальности несколько сотен километров со скоростью более 5 Махов.

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В Турции оборонная компания ROKETSAN изготовила новую гиперзвуковую баллистическую ракету TAYFUN Block-4. На днях ее впервые продемонстрировали общественности в рамках международной выставки оборонной промышленности IDEF-2025, которая проходит в Стамбуле. Видео с презентации ракеты опубликовала компания ROKETSAN .

В общем ROKETSAN на выставке представила 6 новых систем.

"Благодаря нашим системам следующего поколения мы продолжаем уверенно продвигаться к полностью независимой Турции на суше, море, в воздухе и космосе", — говорится в сообщении.

Сообщается, что TAYFUN Block-4 — это улучшенная версия предыдущей модели, но имеет большую дальность поражения и более высокую скорость, что позволяет ей эффективно преодолевать системы ПВО.

Как пишет "Милитарный", ракета весит 7,3 тонны и длиной около 10 метров, ее диаметр составляет 610 мм. Заявлено, что это первая турецкая баллистическая гиперзвуковая ракета, которая может поражать цели на дальности несколько сотен километров со скоростью более 5 Махов.

Tayfun Block-4 установила рекорд для турецкой оборонной промышленности по дальности стрельбы. Эта новая версия, весом более 7 тонн, с многоцелевой боевой частью, способна поражать стратегические цели — системы ПВО, командные пункты, ангары и критические объекты — с большого расстояния", — говорится в сообщении.

По неофициальной информации, дальность стрельбы составляет около 1000 км, что существенно расширяет потенциал Вооруженных сил Турции.

Напомним, что Россия использует австрийские компоненты для производства ракет. Roithner Lasertechnik GmbH — это австрийская компания, специализирующаяся на производстве оптических приборов и фотографического оборудования.

Также сообщалось, что в Турции создали уникальный дрон-камикадзе-экраноплан TALAY. Благодаря своим формам он может садиться на воду и парить над ее поверхностью на высоте 30 сантиметров.