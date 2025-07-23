ROKETSAN вперше продемонструвала найновішу гіперзвукову балістичну ракету TAYFUN Block-4

Ракета важить 7,3 тонни і завдовжки близько 10 метрів, її діаметр складає 610 мм. Заявлено, що це перша турецька балістична гіперзвукова ракета, яка може уражати цілі на дальності кількасот кілометрів зі швидкістю понад 5 Махів.

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В Туреччині оборонна компанія ROKETSAN виготовила нову гіперзвукову балістичну ракету TAYFUN Block-4. Днями її вперше продемонстрували громадськості в межах міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF-2025, яка триває у Стамбулі. Відео з презентації ракети опублікувала компанія ROKETSAN .

Загалом ROKETSAN на виставці представила 6 нових систем.

"Завдяки нашим системам наступного покоління ми продовжуємо впевнено просуватися до повністю незалежної Туреччини на суші, морі, в повітрі та космосі", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що TAYFUN Block-4 — це покращена версія попередньої моделі, але має більшу дальність ураження та вищу швидкість, що дозволяє їй ефективно долати системи ППО.

Як пише "Мілітарний", ракета важить 7,3 тонни і завдовжки близько 10 метрів, її діаметр складає 610 мм. Заявлено, що це перша турецька балістична гіперзвукова ракета, яка може уражати цілі на дальності кількасот кілометрів зі швидкістю понад 5 Махів.

Tayfun Block-4 встановила рекорд для турецької оборонної промисловості за дальністю стрільби. Ця нова версія, вагою понад 7 тонн, з багатоцільовою бойовою частиною, здатна уражати стратегічні цілі — системи ППО, командні пункти, ангари та критичні об’єкти — з великої відстані", — йдеться в повідомленні.

За неофіційною інформацією, дальність стрільби становить близько 1000 км, що суттєво розширює потенціал Збройних сил Туреччини.

Нагадаємо, що Росія використовує австрійські компоненти для виробництва ракет. Roithner Lasertechnik GmbH – це австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві оптичних приладів та фотографічного обладнання.

Також повідомлялося, що в Туреччині створили унікальний дрон-камікадзе-екраноплан TALAY. Завдяки своїм формам він може сідати на воду та парити над її поверхнею на висоті 30 сантиметрів.