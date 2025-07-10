Летить кілька сантиметрів над водою: в Туреччині створили унікальний дрон-камікадзе-екраноплан TALAY
Низька вартість дрона дає змогу здійснювати масовані нальоти на порти та кораблі, перевантажуючи їх системи ППО ближнього радіуса дії.
В Туреччині створили новий дрон-камікадзе TALAY, який полюватиме на портову інфраструктуру та кораблі. Безпілотник має унікальну конструкцію екраноплану. Про це пише Defence Express.
Розробила і виготовила дрон турецька компанія Solid AERO.
Через будову свого крила, TALAY може злітати на максимальну висоту всього у 100 метрів. Але завдяки своїм формам він може сідати на воду та парити над її поверхнею на висоті 30 сантиметрів. Завдяки такій здатності виявити його буде складно.
TALAY обладнаний електродвигунами, які дають йому швидкість у 200 км/год. За допомогою ретрансляторів нисм можна керувати на відстані до 200 км. Дрон-камікадзе може перебувати у повітрі до 3 годин.
Його бойова частина складає половину ваги самого БпЛА 30 кг. Сам TALAY важить 60 кг. Крім цього його вартість невелика.
Як пише видання Anadolu, у компанії позиціонують цей дрон як рішення для ударів по кораблях у морі та портовій інфраструктурі. Дрон може атакувати у 2 режимах — по прямій на надмалій висоті, або зверху, набравши перед ціллю висоту.
"TALAY має стати чудовим рішенням для таких атак, адже виявити його будь-якими засобами надзвичайно важко, і можливо вже на підльоті до цілі. До того ж його низька вартість дозволяє здійснювати масовані нальоти на порти та кораблі, перевантажуючи їх системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії", — пишуть аналітики Defense Express.
Серійне виробництво TALAY має розпочатися у жовтні 2026 року.
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