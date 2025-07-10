Летить кілька сантиметрів над водою: в Туреччині створили унікальний дрон-камікадзе-екраноплан TALAY

Низька вартість дрона дає змогу здійснювати масовані нальоти на порти та кораблі, перевантажуючи їх системи ППО ближнього радіуса дії.

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В Туреччині створили новий дрон-камікадзе TALAY, який полюватиме на портову інфраструктуру та кораблі. Безпілотник має унікальну конструкцію екраноплану. Про це пише Defence Express.

Розробила і виготовила дрон турецька компанія Solid AERO.

Через будову свого крила, TALAY може злітати на максимальну висоту всього у 100 метрів. Але завдяки своїм формам він може сідати на воду та парити над її поверхнею на висоті 30 сантиметрів. Завдяки такій здатності виявити його буде складно.

Дрон-камікадзе TALAY

TALAY обладнаний електродвигунами, які дають йому швидкість у 200 км/год. За допомогою ретрансляторів нисм можна керувати на відстані до 200 км. Дрон-камікадзе може перебувати у повітрі до 3 годин.

Його бойова частина складає половину ваги самого БпЛА 30 кг. Сам TALAY важить 60 кг. Крім цього його вартість невелика.

Як пише видання Anadolu, у компанії позиціонують цей дрон як рішення для ударів по кораблях у морі та портовій інфраструктурі. Дрон може атакувати у 2 режимах — по прямій на надмалій висоті, або зверху, набравши перед ціллю висоту.

Характеристики дрона-камікадзе TALAY

"TALAY має стати чудовим рішенням для таких атак, адже виявити його будь-якими засобами надзвичайно важко, і можливо вже на підльоті до цілі. До того ж його низька вартість дозволяє здійснювати масовані нальоти на порти та кораблі, перевантажуючи їх системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії", — пишуть аналітики Defense Express.

Серійне виробництво TALAY має розпочатися у жовтні 2026 року.

Нагадаємо, що Китай створив летючий човен "Бохайське морське чудовисько". Він має велике з'єднане V-подібне хвостове оперення. Крила мають великі аутригерні спонсони крила-поплавки на кінцях, а корпус — менші спонсони посередині.

Також повідомлялося, що в Україні чеська компанія Excalibur Army відкрила своє представництво. Вона має намір спільно з "Українською бронетехнікою" розгорнути виробництво артилерійських боєприпасів.