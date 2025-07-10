Летит несколько сантиметров над водой: в Турции создали уникальный дрон-камикадзе-экраноплан TALAY

Низкая стоимость дрона позволяет совершать массированные налеты на порты и корабли, перегружая их системы ПВО ближнего радиуса действия.

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В Турции создали новый дрон-камикадзе TALAY, который будет охотиться на портовую инфраструктуру и корабли. Беспилотник имеет уникальную конструкцию экраноплана. Об этом пишет Defence Express.

Разработала и изготовила дрон турецкая компания Solid AERO.

Из-за строения своего крыла, TALAY может взлетать на максимальную высоту всего в 100 метров. Но благодаря своим формам он может садиться на воду и парить над ее поверхностью на высоте 30 сантиметров. Благодаря такой способности обнаружить его будет сложно.

Дрон-камикадзе TALAY

TALAY оборудован электродвигателями, которые дают ему скорость в 200 км/ч. С помощью ретрансляторов нисм можно управлять на расстоянии до 200 км. Дрон-камикадзе может находиться в воздухе до 3 часов.

Его боевая часть составляет половину веса самого БпЛА 30 кг. Сам TALAY весит 60 кг. Кроме этого его стоимость небольшая.

Как пишет издание Anadolu, в компании позиционируют этот дрон как решение для ударов по кораблям в море и портовой инфраструктуре. Дрон может атаковать в 2 режимах — по прямой на сверхмалой высоте, или сверху, набрав перед целью высоту.

Характеристики дрона-камикадзе TALAY

"TALAY должен стать отличным решением для таких атак, ведь обнаружить его любыми средствами чрезвычайно трудно, и возможно уже на подлете к цели. К тому же его низкая стоимость позволяет осуществлять массированные налеты на порты и корабли, перегружая их системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия", — пишут аналитики Defense Express.

Серийное производство TALAY должно начаться в октябре 2026 года.

Напомним, что Китай создал летающую лодку "Бохайское морское чудовище". Он имеет большое соединенное V-образное хвостовое оперение. Крылья имеют большие аутригерные спонсоны крыла-поплавки на концах, а корпус — меньшие спонсоны посередине.

Также сообщалось, что в Украине чешская компания Excalibur Army открыла свое представительство. Она намерена совместно с "Украинской бронетехникой" развернуть производство артиллерийских боеприпасов.