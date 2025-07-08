Будут совместно производить боеприпасы: в Украине открылось представительство чешской Excalibur Army2

Компания готова поставить более 100 000 выстрелов различных типов 155-мм боеприпасов и 50 000 выстрелов 105-мм боеприпасов, как только будет получен государственный заказ.

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В Украине чешская компания Excalibur Army открыла свое представительство. Она намерена совместно с "Украинской бронетехникой" развернуть производство артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в компании.

Компания Excalibur Army является одним из крупнейших поставщиков вооружения в Украину.

Открытие представительства должно помочь начать совместное производство артиллерийских боеприпасов калибра стран НАТО.

Местное отделение будет отвечать за заказ, технические консультации и документацию.

Основным в ее деятельности станет совместное производство с Украиной 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов в сотрудничестве с отечественной компанией "Украинская бронетехника".

Как пишет Defence Express, новое представительство чешской компании поможет повлиять на ситуацию и начать работу производственных линий уже в этом году. При этом запланированная локализация должна составить 50% включая наполнение взрывчаткой, а в дальнейшем доля должна вырасти до 80%.

По словам генерального директора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса компания готова поставить более 100 000 выстрелов различных типов 155-мм боеприпасов и 50 000 выстрелов 105-мм боеприпасов, как только будет получен государственный заказ. Также благодаря сотрудничеству сторон появятся новые рабочие места для украинских инженеров.

Напомним, что в Венесуэле компания из РФ "Рособоронэкспорт" завершила строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова. Предприятие будет выпускать до 70 миллионов патронов в год.

Также сообщалось, что правительство Германии выделяет средства на производство 500 дальнобойных дронов "Лютый" для Сил обороны Украины.