Будуть спільно виготовляти боєприпаси: в Україні відкрилося представництво чеської Excalibur Army2

Компанія готова поставити понад 100 000 пострілів різних типів 155-мм боєприпасів та 50 000 пострілів 105-мм боєприпасів, як тільки буде отримано державне замовлення.

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В Україні чеська компанія Excalibur Army відкрила своє представництво. Вона має намір спільно з "Українською бронетехнікою" розгорнути виробництво артилерійських боєприпасів. Про це повідомили у компанії.

Компанія Excalibur Army є одним з найбільших постачальників озброєння до України.

Відкриття представництва має допомогти розпочати спільне виробництво артилерійських боєприпасів калібру країн НАТО.

Місцеве відділення відповідатиме за замовлення, технічні консультації та документацію.

Основним в її діяльності стане спільне виробництво з Україною 155-мм та 105-мм артилерійських снарядів у співпраці з вітчизняною компанією "Українська бронетехніка".

Як пише Defence Express, нове представництво чеської компанії допоможе вплинути на ситуацію та розпочати роботу виробничих ліній вже цьогоріч. При цьому запланована локалізація має скласти 50% включно з наповненням вибухівкою, а надалі частка має зрости аж до 80%.

За словами генерального директора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса компанія готова поставити понад 100 000 пострілів різних типів 155-мм боєприпасів та 50 000 пострілів 105-мм боєприпасів, як тільки буде отримано державне замовлення. Також завдяки співпраці сторін з'являться нові робочі місця для українських інженерів.

Нагадаємо, що у Венесуелі компанія з РФ "Рособоронекспорт" завершила будівництво першої черги заводу з випуску набоїв калібру 7,62 мм для автоматів Калашнікова. Підприємство випускатиме до 70 мільйонів набоїв на рік.

Також повідомлялося, що уряд Німеччини виділяє кошти на виробництво 500 далекобійних дронів "Лютий" для Сил оборони України.