"Традиційної війни більше немає": Залужний — про дрони, технології та виклики для НАТО (відео)

З 2024 року характер війни в Україні радикально змінився: роком раніше завершився етап "традиційної" війни з танковими колонами і проривами, і тепер почалася затяжна фаза на виснаження. У такій ситуації перемогу визначить здатність до інновацій і перевага в технологіях.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ і посол у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв'ю головному редактору LB.ua Соні Кошкіній розповів, що конфлікт дедалі більше набуває рис Першої світової війни: фронт стабілізовано, а протиборчі сторони не можуть здійснити технологічний прорив. Але які все ж таки є можливості вийти з цього кута?

Наприклад, росіяни вийшли з цього кута завдяки технологічним рішенням. Вони вдосконалили свої безпілотні системи, як у плані FPV-дронів, які отримали управління за оптоволоконним зв'язком, так і в області ударних БПЛА типу "Шахед", які отримали поліпшені характеристики.

У такий спосіб противник отримав можливість завдавати ударів по тилових об'єктах і логістиці Сил оборони, що призвело до виснаження позицій українських захисників, після чого ці позиції займають росіяни вже без належного опору.

Залужний вважає, що в найближчі 3-5 років настане технологічна пауза, за якою виникне якісний стрибок, через що паритет сил на фронті порушиться та одна зі сторін отримає перевагу. У такій ситуації Україні необхідно планувати свою оборону, спираючись на технології, на кілька кроків уперед.

Мобільні вогневі групи Сили оборони Фото: Facebook

"Якщо ми намагатимемося провести ceasefire (режим припинення вогню — ред), не сформувавши свій захист на майбутнє, то війна триватиме дуже довго. Почавшись у 2014, у кращому разі вона закінчиться до 2034 року", — сказав Залужний.

НАТО потрібно більше, ніж переозброєння

У контексті російсько-української війни колишній головком різко розкритикував підхід країн НАТО до переозброєння. За його словами, Захід, як і раніше, діє в логіці Другої світової війни, недооцінюючи трансформацію поля бою. А проста закупівля нової зброї без переосмислення тактики, структури військ, доктрини і системи підготовки — не вирішує завдання.

"У НАТО думають, що банальний re-equip, або переозброєння, буде для них новою чарівною паличкою, яка їх виручить у будь-який момент. А я кажу — ні! Тому що нове озброєння тягне за собою нову тактику, а також нові форми і способи застосування. Вони, своєю чергою, тягнуть за собою нові структури, де застосовуються, і, як наслідок, потребу в новій доктрині застосування, системі підготовки, новому фінансуванні. А для будь-якої країни НАТО — це років п'ять.

І хто сьогодні перший прийде до цього в технологічному аспекті, щоб у майбутньому повернутися до re-equip, той і буде на "коні". Але не варто забувати, що в НАТО своя доктрина застосування і розвитку, і вона зовсім не збігається з технологічними процесами, які присутні на полі бою", — пояснив Залужний.

Польські танки K2 Фото: Відкриті джерела

Водночас на Заході вже прямим текстом кажуть, що вони готуються до великої війни й сьогодні озвучено терміни — до 2030 року. Тому термін у п'ять років на переозброєння і створення нової доктрини виглядає цілком обґрунтованим. На думку Залужного, момент для системних змін в Альянсі мав настати щонайменше півтора року тому, однак цього не сталося.

"Між заявами політиків і практичними кроками в системі оборони, на жаль, велика прірва. Тому що національна оборона таких країн, як, наприклад, Польща, яка інтенсивно купує танки, будується на можливостях колективної безпеки і своєї участі в ній. Вони мають розуміти як нові системи змінюють ландшафт бойових дій, змінюють тактику. Це велика праця. Але поки що результату немає", — підсумував Залужний.

Раніше колишній головком ЗСУ і генерал у відставці Валерій Залужний проаналізував війну в Україні з погляду кінця світопорядку, сформованого після Другої світової війни. За його словами, Україна має перевагу в розробці сучасної зброї та напрацюванні нових стратегій війни.