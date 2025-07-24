"Традиционной войны больше нет": Залужный — о дронах, технологиях и вызовах для НАТО (видео)

С 2024 года характер войны в Украине радикально изменился: годом ранее завершился этап “традиционной” войны с танковыми колоннами и прорывами, и теперь началась затяжная фаза на истощение. В такой ситуации победу определит способность к инновациям и преимущество в технологиях.

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Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный в интервью главному редактору LB.ua Соне Кошкиной рассказал, что конфликт все больше приобретает черты Первой мировой войны: фронт стабилизирован, а противоборствующие стороны не могут осуществить технологический прорыв. Но какие все же есть возможности выйти из этого угла?

К примеру россияне вышли из этого угла благодаря технологическим решениям. Они усовершенствовали свои беспилотные системы, как в плане FPV-дронов, которые получили управление по оптоволоконной связи, так и области ударных БПЛА типа "Шахед", получившие улучшенные характеристики.

Таким образом противник получил возможность наносить удары по тыловым объектам и логистике Сил обороны, что привело к истощению позиций украинских защитников, после чего эти позиции занимают россияне уже без надлежащего сопротивления.

Залужный считает, что в ближайшие 3–5 лет наступит технологическая пауза, за которой последует качественный скачок, из-за чего паритет сил на фронте нарушится и одна из сторон получит преимущество. В такой ситуации Украине необходимо планировать свою оборону, опираясь на технологии, на несколько шагов вперед.

Мобильные огневые группы Силы обороны Фото: Facebook

"Если мы будет стараться провести ceasefire (режим прекращения огня – ред), не сформировав свою защиту на будущее, то война будет идти очень долго. Начавшись в 2014, в лучшем случае она окончится к 2034 году", — сказал Залужный.

НАТО нужно больше, чем перевооружение

В контексте российско-украинской войны бывший главком резко раскритиковал подход стран НАТО к перевооружению. По его словам, Запад по-прежнему действует в логике Второй мировой войны, недооценивая трансформацию поля боя. А простая закупка нового оружия без переосмысления тактики, структуры войск, доктрины и системы подготовки — не решает задачу.

"В НАТО думают что банальный re-equip, или перевооружение, будет для них новой волшебной палочкой, которая их выручит в любой момент. А я говорю — нет! Потому что новое вооружение тянет за собой новую тактику, а также новые формы и способы применения. Они в свою очередь тянут за собой новые структуры, где применяются, и как следствие потребность в новой доктрине применения, системой подготовки, новом финансировании. А для любой страны НАТО — это лет пять.

И кто сегодня первый придет к этому в технологическом аспекте, чтобы в будущем вернуться к re-equip, тот и будет на "коне". Но не стоит забывать, что у НАТО своя доктрина применения и развития, и она совсем не совпадает с технологическими процессами, которые присутствуют на поле боя", — пояснил Залужный.

Польские танки K2 Фото: Открытые источники

Вместе с тем Запад уже прямым текстом говорят, что они готовятся к великой войне и на сегодняшний день озвучены сроки — к 2030 году. Поэтому срок в пять лет на перевооружение и создание новой доктрины выглядит вполне обоснованным. По мнению Залужного, момент для системных изменений в Альянсе должен был наступить минимум полтора года назад, однако этого не произошло.

"Между заявлениями политиков и практическими шагами в системе обороны, к сожалению, большая пропасть. Потому что национальная оборона таких стран, как например, Польша, которая интенсивно покупает танки, строится на возможностях коллективной безопасности и своего участия в ней. Они должны понимать как новые системы меняют ландшафт боевых действий, меняет тактику. Это большой труд. Но пока результата нет", — подытожил Залужный.

Ранее бывший главком ВСУ и генерал в отставке Валерий Залужный проанализировал войну в Украине с точки зрения конца миропорядка, сформированного после Второй мировой войны. По его словам Украина имеет преимущество в разработке современного оружия и наработке новых стратегий войны.