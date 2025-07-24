У США розробляють мобільні сховища для ядерної зброї: у чому їхнє стратегічне значення
У США завершується розробка нового типу мобільних сховищ, призначених для безпечного зберігання ядерної зброї та інших особливо чутливих активів у віддалених або тимчасових точках. Система Mobile Vault покликана стати ключовим елементом гнучкого розгортання ядерних озброєнь Сполучених Штатів.
Пристрій, прихований у стандартному 20-футовому транспортному контейнері, було створено фахівцями національних лабораторій Sandia на замовлення Національного управління з ядерної безпеки (NNSA). Про це повідомляють оглядачі The War Zone.
Подібні рішення, пишуть автори публікації, зможуть підтримувати гнучке розгортання ядерних активів — як у рамках навчань, так і в разі реального конфлікту. Вони дадуть змогу уникнути залежності від стаціонарних бункерів, які можуть стати першочерговими цілями в разі удару. Водночас нижчий рівень фізичного захисту таких рішень вимагає додаткових заходів безпеки.
Інтеграція Mobile Vault у ядерні місії
Очікується, що перший прототип Mobile Vault буде представлений на майбутніх навчаннях Gray Flag 2025, де традиційно демонструють нові типи озброєнь, боєприпасів і оперативних рішень. Розробка, як передбачається, може кардинально змінити підхід до передового розгортання ядерних озброєнь у рамках концепцій Agile Combat Employment (ACE) та експедиційних операцій.
Прототип був створений всього за шість місяців. Розробники з Sandia застосували спрощений, але швидкий процес проєктування, зробивши ставку на моделювання та гнучкі рішення з використанням 3D-моделей.
Зовні сховище нагадує звичайний морський контейнер, на головних дверях якого встановлено два кодових замки. Однак його внутрішні системи включають електронний контроль доступу, резервне живлення, сигналізацію, сенсори, і, за чутками, — розширені заходи захисту, аналогічні тим, що використовуються в спеціалізованих тягачах Sandia. Такі машини забезпечені пристроями, що викидають липку піну, вибуховими болтами й навіть газовими капсулами для дезорієнтації нападників.
Хоча в Sandia не вказали прямо, що Mobile Vault призначений для зберігання саме ядерної зброї, демонстраційні моделі з мініатюрними макетами бомб B61 ясно вказують на це. Керівник проєкту Стівен Нейдігк зазначив, що такі моделі вже в розпорядженні військових.
"Я приносив цю модель на кожну нараду протягом шести місяців роботи. Наразі 15 подібних моделей перебувають на столах керівників бойових командувань США, Пентагону і Стратегічного командування США", — повідомив він.
Нагадаємо, Міністерство енергетики США 19 травня оголосило про завершення складання першої ядерної авіаційної бомби B61-13. Нова бомба, що вільно падає, призначена для ураження глибоко укріплених підземних цілей, включно із захищеними командними пунктами.