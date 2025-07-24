У США розробляють мобільні сховища для ядерної зброї: у чому їхнє стратегічне значення

У США завершується розробка нового типу мобільних сховищ, призначених для безпечного зберігання ядерної зброї та інших особливо чутливих активів у віддалених або тимчасових точках. Система Mobile Vault покликана стати ключовим елементом гнучкого розгортання ядерних озброєнь Сполучених Штатів.

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Пристрій, прихований у стандартному 20-футовому транспортному контейнері, було створено фахівцями національних лабораторій Sandia на замовлення Національного управління з ядерної безпеки (NNSA). Про це повідомляють оглядачі The War Zone.

Подібні рішення, пишуть автори публікації, зможуть підтримувати гнучке розгортання ядерних активів — як у рамках навчань, так і в разі реального конфлікту. Вони дадуть змогу уникнути залежності від стаціонарних бункерів, які можуть стати першочерговими цілями в разі удару. Водночас нижчий рівень фізичного захисту таких рішень вимагає додаткових заходів безпеки.

Співробітники лабораторії Sandia працюють над Mobile Vault Фото: the war zone

Інтеграція Mobile Vault у ядерні місії

Очікується, що перший прототип Mobile Vault буде представлений на майбутніх навчаннях Gray Flag 2025, де традиційно демонструють нові типи озброєнь, боєприпасів і оперативних рішень. Розробка, як передбачається, може кардинально змінити підхід до передового розгортання ядерних озброєнь у рамках концепцій Agile Combat Employment (ACE) та експедиційних операцій.

Прототип був створений всього за шість місяців. Розробники з Sandia застосували спрощений, але швидкий процес проєктування, зробивши ставку на моделювання та гнучкі рішення з використанням 3D-моделей.

Модель мобільного сховища Mobile Vault у масштабі 1:14 і мініатюрний макет бомби B61 Фото: the war zone

Зовні сховище нагадує звичайний морський контейнер, на головних дверях якого встановлено два кодових замки. Однак його внутрішні системи включають електронний контроль доступу, резервне живлення, сигналізацію, сенсори, і, за чутками, — розширені заходи захисту, аналогічні тим, що використовуються в спеціалізованих тягачах Sandia. Такі машини забезпечені пристроями, що викидають липку піну, вибуховими болтами й навіть газовими капсулами для дезорієнтації нападників.

Хоча в Sandia не вказали прямо, що Mobile Vault призначений для зберігання саме ядерної зброї, демонстраційні моделі з мініатюрними макетами бомб B61 ясно вказують на це. Керівник проєкту Стівен Нейдігк зазначив, що такі моделі вже в розпорядженні військових.

"Я приносив цю модель на кожну нараду протягом шести місяців роботи. Наразі 15 подібних моделей перебувають на столах керівників бойових командувань США, Пентагону і Стратегічного командування США", — повідомив він.

Нагадаємо, Міністерство енергетики США 19 травня оголосило про завершення складання першої ядерної авіаційної бомби B61-13. Нова бомба, що вільно падає, призначена для ураження глибоко укріплених підземних цілей, включно із захищеними командними пунктами.