В США разрабатывают мобильные хранилища для ядерного оружия: в чем их стратегическое значение

В США завершается разработка нового типа мобильных хранилищ, предназначенных для безопасного хранения ядерного оружия и других особо чувствительных активов в удалённых или временных точках. Система Mobile Vault призвана стать ключевым элементом гибкого развертывания ядерных вооружений Соединенных Штатов.

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Устройство, скрытое в стандартном 20-футовом транспортном контейнере, было создано специалистами национальных лабораторий Sandia по заказу Национального управления по ядерной безопасности (NNSA). Об этом сообщают обозреватели The War Zone.

Подобные решения, пишут авторы публикации, смогут поддерживать гибкое развертывание ядерных активов — как в рамках учений, так и в случае реального конфликта. Они позволят избежать зависимости от стационарных бункеров, которые могут стать первоочередными целями в случае удара. Вместе с тем более низкий уровень физической защиты таких решений требует дополнительных мер безопасности.

Сотрудники лаборатории Sandia работают над Mobile Vault Фото: the war zone

Интеграция Mobile Vault в ядерные миссии

Ожидается, что первый прототип Mobile Vault будет представлен на предстоящих учениях Gray Flag 2025, где традиционно демонстрируются новые типы вооружений, боеприпасов и оперативных решений. Разработка, как предполагается, может кардинально изменить подход к передовому развертыванию ядерных вооружений в рамках концепций Agile Combat Employment (ACE) и экспедиционных операций.

Прототип был создан всего за шесть месяцев. Разработчики из Sandia применили упрощенный, но быстрый процесс проектирования, сделав ставку на моделирование и гибкие решения с использованием 3D-моделей.

Модель мобильного хранилища Mobile Vault в масштабе 1:14 и миниатюрный макет бомбы B61 Фото: the war zone

Внешне хранилище напоминает обычный морской контейнер, на главной двери которого установлены два кодовых замка. Однако его внутренние системы включают электронный контроль доступа, резервное питание, сигнализацию, сенсоры, и, по слухам, — расширенные меры защиты, аналогичные тем, что используются в специализированных тягачах Sandia. Такие машины снабжены устройствами, выбрасывающими липкую пену, взрывными болтами и даже газовыми капсулами для дезориентации нападавших.

Хотя в Sandia не указали прямо, что Mobile Vault предназначен для хранения именно ядерного оружия, демонстрационные модели с миниатюрными макетами бомб B61 ясно указывают на это. Руководитель проекта Стивен Нейдигк отметил, что такие модели уже в распоряжении военных.

«Я приносил эту модель на каждое совещание в течение шести месяцев работы. Сейчас 15 подобных моделей находятся на столах руководителей боевых командований США, Пентагона и Стратегического командования США”, — сообщил он.

Напомним, Министерство энергетики США 19 мая объявило о завершении сборки первой ядерной авиационной бомбы B61-13. Новая свободнопадающая бомба предназначена для поражения глубоко укрепленных подземных целей, включая защищенные командные пункты.