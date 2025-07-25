США поставили Україні ЗРК Patriot із боєприпасами після масованого обстрілу Києва, — ЗМІ

За кілька днів після наймасштабнішої атаки ЗС РФ на Київ на початку липня в Україну доставили американську систему протиповітряної оборони Patriot і додаткові ракети-перехоплювачі.

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Передача систем ППО стала можливою завдяки терміновій угоді між Німеччиною і США, в рамках якої Берлін виділив кошти на закупівлю двох батарей ЗРК. Про це йдеться в публікації The Telegraph.

Автори матеріалу пишуть, що 4 липня українська столиця зазнала масованої атаки: 11 ракет і 539 дронів-камікадзе завдали найпотужнішого удару по Києву з моменту початку російського вторгнення.

Обстріл стався через кілька годин після телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, під час якої обговорювали можливе припинення вогню. Однак глава Кремля відкинув пропозицію Вашингтона, викликавши роздратування в американського лідера.

Крім того, в епіцентрі удару також опинилася і будівля посольства Польщі, що викликало резонанс серед союзників по НАТО. Саме після цих подій і відмови Путіна припинити обстріли українських міст президент глава Білого Дому схвалив відновлення постачань систем ППО Patriot, припинених раніше.

Після цього Штати звернулися до європейських партнерів із пропозицією тимчасово передати Україні власні системи до моменту поповнення американських запасів. Однак для деяких країн це складне завдання, враховуючи, що їхні системи Patriot не будуть замінені до початку наступного року.

Тим часом у відповідь Німеччина і Норвегія погодилися не тільки на поставку обладнання, а й на його співфінансування. Крім того, Швейцарію, яка раніше замовила п'ять систем Patriot, було повідомлено про тимчасове перенаправлення частини її замовлення на користь України.

"Ця зброя не тільки переконає Путіна сісти за стіл переговорів, а й продемонструє ефективність американської зброї в період, коли Європа намагається переозброїтися за рахунок внутрішнього виробництва", — зазначили британські журналісти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про масштабну програму допомоги Україні на суму 10 мільярдів доларів. Частину цієї суми буде використано для компенсації поставок Patriot, зокрема за рахунок європейських країн.