США поставили Украине ЗРК Patriot с боеприпасами после массированного обстрела Киева, — СМИ

Через несколько дней после самой масштабной атаки ВС РФ на Киев в начале июля в Украину были доставлены американская система противовоздушной обороны Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики.

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Передача систем ПВО стала возможной благодаря срочному соглашению между Германией и США, в рамках которого Берлин выделил средства на закупку двух батарей ЗРК. Об этом говорится в публикации The Telegraph.

Авторы материала пишут, что 4 июля украинская столица подверглась массированной атаке: 11 ракет и 539 дронов-камикадзе нанесли самый мощный удар по Киеву с момента начала российского вторжения.

Обстрел последовал через несколько часов после телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось возможное прекращение огня. Однако глава Кремля отверг предложение Вашингтона, вызвав раздражение у американского лидера.

Кроме того, в эпицентре удара также оказалось и здание посольства Польши, что вызвало резонанс среди союзников по НАТО. Именно после этих событий и отказа Путина прекратить обстрелы украинских городов президент глава Белого Дома одобрил возобновление поставок систем ПВО Patriot, приостановленных ранее.

После этого Штаты обратились к европейским партнерам с предложением временно передать Украине собственные системы до момента пополнения американских запасов. Однако для некоторых стран это сложная задача, учитывая, что их системы Patriot не будут заменены до начала следующего года.

Между тем в ответ Германия и Норвегия согласились не только на поставку оборудования, но и на его софинансирование. Кроме того, Швейцария, ранее заказавшая пять систем Patriot, была уведомлена о временном перенаправлении части ее заказа в пользу Украины.

"Это оружие не только убедит Путина сесть за стол переговоров, но и продемонстрирует эффективность американского оружия в период, когда Европа пытается перевооружиться за счет внутреннего производства", — отметили британские журналисты.

Напомним, президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявили о масштабной программе помощи Украине на сумму 10 миллиардов долларов. Часть этой суммы будет использована для компенсации поставок Patriot, в том числе за счет европейских стран.