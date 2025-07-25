ПКС РФ почали застосовувати ракету "Изделие180" або Р-77М: у чому її небезпека (фото)

Українські джерела повідомляють про перші зафіксовані випадки застосування Росією нової далекобійної ракети "повітря-повітря", відомої під назвами Р-77М або "Изделие 180". Уламки цієї ракети, виявлені після бою, вказують на її бойове застосування проти українських літаків.

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Російський винищувач Су-35 був помічений з новітніми зенітними ракетами на борту Р-77М. Про це свідчать фотографії, опубліковані каналом "Полковник ГШ", а також низкою профільних російських видань.

Російська ракета Р-77М Фото: Telegram / Полковник ГШ

Уламки ракети Р-77М Фото: Telegram / Полковник ГШ

Р-77М: особливості та призначення

Ця зброя стала подальшим розвитком радянської ракети Р-77 (РВВ-АЕ, "Изделие 170"), яку почали розробляти в 1980-х роках у відповідь на американську AIM-120 AMRAAM. річ у тім, що з появою стелс-винищувачів 5-го покоління, попередні російські ракети класу "повітря-повітря" втратили свою актуальність.

Оригінальна Р-77 мала цілу низку технічних недоліків. Насамперед — неефективні ґратчасті рулі, які створювали підвищений аеродинамічний опір і ускладнювали запуск ракети. Пізніше з'явилася модифікація Р-77-1 ("Изделие 170-1", K-77-1) з модернізованою ГСН, переробленим корпусом і поліпшеною завадозахищеністю.

За інформацією російських джерел, у новому варіанті Р-77 отримала низку модернізацій, які суттєво поліпшили характеристики зброї. Серед них:

РЛС з АФАР

Ракета оснащена активною фазованою антенною решіткою (АФАР) — вперше для російських ракет "повітря-повітря". Це дає змогу значно підвищити точність захоплення цілі та стійкість до радіоелектронного придушення, включно з ППО і РЕБ противника.

Дворежимний двигун

Бойова частина отримала дворежимну твердопаливну рухову установку, що забезпечує прискорення і високошвидкісний марш на дальності до 190+ км. Швидкість — до 5 Махів. Така схема також дає ракеті можливість маневрувати на великих висотах і у фінальній фазі польоту.

Нова аеродинаміка

"Виріб 180" використовує Х-подібні незнімні крила і стаціонарні стабілізатори, що дає змогу значно зменшити аеродинамічний опір і підвищити дальність. Крім того, таке рішення дає змогу ракеті маневрувати навіть на дозвукових швидкостях.

Навігаційні технології

У ракеті нібито реалізована інерціальна навігація з можливістю корекції на середній траєкторії, а також активна радіолокаційна моноімпульсна ГСН на кінцевій фазі наведення.

Р-77М у лінійці російських ракет класу "повітря-повітря2 Фото: Відкриті джерела

Російська ракета класу "повітря-повітря" Р-77М Фото: Відкриті джерела

Зазначимо, що заявлена дальність пуску становить до 190 км, однак, як зазначили експерти Defense Express, йдеться про ідеальні умови і стрільбу по великій висотній цілі.

"Дальність польоту будь-якої ракети "повітря-повітря" — дуже динамічний показник, який залежить від параметрів польоту як носія, так і цілі, тобто взаємних курсів, швидкостей і висот. І зазвичай, а в РФ — завжди, вказується ідеалізований параметр дальності пуску", — пишуть фахівці.

Таким чином завдяки поєднанню високої дальності, сучасних сенсорів та ефективної аеродинаміки Р-77М поряд із ракетою Р-37 стала додатковою загрозою для Повітряних сил України.

Нагадаємо, під час відбиття чергової російської атаки Повітряні сили ЗСУ втратили ще один винищувач F-16. Під час виконання бойового завдання загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.