ВКС РФ начали применять ракету "Изделие 180" или Р-77М: в чем ее опасность (фото)

Украинские источники сообщают о первых зафиксированных случаях применения Россией новой дальнобойной ракеты «воздух-воздух», известной под названиями Р-77М или «Изделие 180». Обломки этой ракеты, обнаруженные после боя, указывают на ее боевое применение против украинских самолетов.

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Российский истребитель Су-35 был замечен с новейшими зенитными ракетами на борту Р-77М. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные каналом "Полковник ГШ", а также рядом профильных российских изданий.

Российская ракета Р-77М Фото: Telegram / Полковник ГШ

Облломки ракеты Р-77М Фото: Telegram / Полковник ГШ

Р-77М: особенности и назначение

Данное оружие стало дальнейшим развитием советской ракеты Р-77 (РВВ-АЕ, "Изделие 170"), которую начали разрабатывать в 1980-х годах в ответ на американскую AIM-120 AMRAAM. дело в том, что с появлением стелс-истребителей 5-го поколения, предыдущие российские ракеты класса "воздух-воздух" утратили свою актуальность.

Оригинальная Р-77 имела целый ряд технических недостатков. В первую очередь — неэффективные решетчатые рули, которые создавали повышенное аэродинамическое сопротивление и усложняли запуск ракеты. Позже появилась модификация Р-77-1 ("Изделие 170-1", K-77-1) с модернизированной ГСН, переработанным корпусом и улучшенной помехозащищенностью.

По информации российских источников, в новом варианте Р-77 получила ряд модернизаций, которые существенно улучшили характеристики оружия. Среди них:

РЛС с АФАР

Ракета оснащена активной фазированной антенной решеткой (АФАР) — впервые для российских ракет "воздух-воздух". Это позволяет значительно повысить точность захвата цели и устойчивость к радиоэлектронному подавлению, включая ПВО и РЭБ противника.

Двухрежимный двигатель

Боевая часть получила двухрежимную твердотопливную двигательную установку, обеспечивающую ускорение и высокоскоростной марш на дальности до 190+ км. Скорость — до 5 Махов. Такая схема также дает ракете возможность маневрировать на больших высотах и в финальной фазе полета.

Новая аэродинамика

"Изделие 180" использует Х-образные несъемные крылья и стационарные стабилизаторы, что позволяет значительно уменьшить аэродинамическое сопротивление и повысить дальность. Кроме того, такое решение позволяет ракете маневрировать даже на дозвуковых скоростях.

Навигационные технологии

В ракете якобы реализована инерциальная навигация с возможностью коррекции на средней траектории, а также активная радиолокационная моноимпульсная ГСН на конечной фазе наведения.

Р-77М в линейке российских ракет класса "воздух-воздух2 Фото: Открытые источники

Российская ракета класса "воздух-воздух" Р-77М Фото: Открытые источники

Отметим, что заявленная дальность пуска составляет до 190 км, однако, как отметили эксперты Defense Express, речь идет об идеальных условиях и стрельбе по крупной высотной цели.

"Дальность полета любой ракеты "воздух-воздух" очень динамичный показатель, который зависит от параметров полета как носителя, так и цели, то есть взаимных курсов, скоростей и высот. И обычно, а в РФ — всегда, указывается идеализированный параметр дальности пуска", — пишут специалисты.

Таким образом благодаря сочетанию высокой дальности, современных сенсоров и эффективной аэродинамики Р-77М наряду с ракетой Р-37 стала дополнительной угрозой для Воздушных сил Украины.

Напомним, в ходе отражения очередной российской атаки Воздушные силы ВСУ потеряли еще один истребитель F-16. В ходе выполнения боевой задачи погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко.