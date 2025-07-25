У Львові поховали 12 воїнів, які загинули під час падіння Іл-76 у Білгородській області (фото)

Військовослужбовці опинилися в полоні, коли виконували бойові завдання на "нулі". Усі бійці загинули в один день — 24 січня 2024 року під час падіння літака Іл-76 у Білгородській області.

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25 липня у Львові в Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла попрощалися з дванадцятьма воїнами, які воювали у 24-ій окремій механізованій бригаді, виконували бойові завдання і потрапили в полон, з якого не повернулися, повідомляє "Медійна ініціатива з прав людини" (МІПЛ).

З такою кількістю загиблих у полоні військових місто прощалося вперше.

Дехто із захисників ще до повномасштабного вторгнення РФ мав військовий досвід в АТО, однак коли Росія напала на Україну, всі вони або мобілізувалися, або добровольцями пішли боротися за батьківщину на початку війни.

Вони опинилися в полоні, коли виконували бойові завдання на "нулі", і всі загинули в один день, 24 січня 2024 року. Наймолодшому герою назавжди залишилося 26 років, найстаршому — 56.

День, який мав стати для них довгоочікуваною датою зустрічі з рідними, обернувся трагедією. Обмін зірвався. Пізніше російська сторона повідомила, що літак ІЛ-76, яким полонених транспортували на обмін, був збитий над Бєлгородською областю.

У списках, опублікованих РФ, були імена 65 українських військових.

8 листопада того ж року в Україну повернули тіла тих, хто нібито перебував на борту збитого літака, а потім з'явилася неофіційна інформація, що ДНК-експертизи показують збіги.

МІПЛ наразі відомо про 56 військових, які перебували в російських списках, і інформація про загибель яких підтвердилася.

За словами виконавчої директорки "Медійної ініціативи за права людини" Тетяни Катриченко, того дня планували обміняти близько 200 військовополонених: розслідування падіння російського літака Іл-76 у січні 2024 року встановило, що разом із ним летло ще одне судно, на борту якого теж могли бути українці.

Прощання відбувалося в Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла Фото: МІПЛ/Facebook

Російська сторона стверджувала, що удар по літаку було нібито завдано зенітними ракетами з району населеного пункту Липці Харківської області. У цьому Україну звинуватило МЗС РФ ще в день катастрофи 24 січня 2024 року.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував заяви РФ про те, що в літаку Іл-76, який упав під Бєлгородом, могли перебувати 65 українських полонених. За його словами, ця версія викликає багато запитань.

Видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, одним із перших повідомило про авіакатастрофу Іл-76 у Бєлгородській області. У Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківську область, проте пізніше цю інформацію спростували.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що насправді сталося з Іл-76, і чи були полонені українці на борту. Однак крапку в цій справі не поставлено досі.