Во Львове похоронили 12 воинов, которые погибли при падении Ил-76 в Белгородской области (фото)

Военнослужащие оказались в плену, когда выполняли боевые задания на "нуле". Все бойцы погибли в один день — 24 января 2024 года при падении самолета Ил-76 в Белгородской области.

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25 июля во Львове в Гарнизонном храме апостолов Петра и Павла простились с двенадцатью воинами, которые воевали в 24-й отдельной механизированной бригады, выполняли боевые задания и попали в плен, из которого не вернулись, сообщает "Медийная инициатива по правам человека" (МИПЧ).

С таким количеством погибших в плену военных город прощался впервые.

Некоторые из защитников еще до полномасштабного вторжения РФ имели военный опыт в АТО, однако когда Россия напала на Украину, все они либо мобилизировались, либо добровольцами пошли бороться за родину в начале войны.

Они оказались в плену, когда выполняли боевые задание на "нуле", и все погибли в один день, 24 января 2024 года. Самому младшему герою навсегда осталось 26 лет, самому старшему – 56.

День, который должен был стать для них долгожданной датой встречи с родными, обернулся трагедией. Обмен сорвался. Позже российская сторона сообщила, что самолет ИЛ-76, по которому пленных транспортировали на обмен, был сбит над Белгородской областью.

В списках, опубликованных РФ, были имена 65 украинских военных.

8 ноября того же года в Украину вернули тела тех, кто якобы находился на борту сбитого самолета, а затем появилась неофициальная информация, что ДНК-экспертизы показывают совпадения.

МИПЧ в настоящее время известно о 56 военных, находившихся в российских списках, и информация о гибели которых подтвердилась.

По словам исполнительного директора "Медийной инициативы за права человека" Татьяны Катриченко, в тот день планировали обменять около 200 военнопленных: расследование падения российского самолета Ил-76 в январе 2024 года установило, что вместе с ним летело еще одно судно, на борту которого тоже могли быть украинцы.

Прощание проходило в Гарнизонном храме апостолов Петра и Павла Фото: МИПЧ/Facebook

Российская сторона утверждала, что удар по самолету был якобы нанесен зенитными ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В этом Украину обвинил МИД РФ еще в день катастрофы 24 января 2024 года.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления РФ о том, что в самолете Ил-76, который пал под Белгородом, могли находиться 65 украинских пленных. По его словам, эта версия вызывает много вопросов.

Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, одним из первых сообщило об авиакатастрофе Ил-76 в Белгородской области. В Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты к комплексам С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область, однако позже эту информацию опровергли.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что на самом деле произошло с Ил-76, и были ли пленные украинцы на борту. Однако точка в этом деле не поставлена до сих пор.