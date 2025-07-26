Кремль затягує зустріч Путіна з Зеленським: в ISW пояснили тактику росіян

Російські посадовці намагаються затягнути переговори на найвищому рівні між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

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Росіяни продовжують це робити навтіь попри заклики США до такої зустрічі, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що 25 липня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним залишається малоймовірною. За його словами, спершу Росія та Україна мають виробити домовленості "шляхом експертної роботи".

Президент США Дональд Трамп того ж дня сказав журналістам, що зустріч між Путіним і Зеленським "відбудеться", і що вона мала "відбутися ще три місяці тому".

Експерти Інституту нагадали, що російські посадовці неодноразово відкладали переговори на найвищому рівні між українським та російським керівництвом і відмовлялися від конструктивних перемовин, спрямованих на досягнення конкретних кроків для припинення війни.

"Інститут вивчення війни й надалі оцінює, що Росія лише вдає зацікавленість у переговорах, щоб виграти час для просування на полі бою і домогтися поступок від України та Заходу — на відміну від України, яка продовжує демонструвати готовність до переговорів задля припинення війни", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались, як польський міністр змусив Трампа відновити постачання зброї Україні.

25 липня США дозволили продати Україні зброю для САУ та ППО на 320 млн доларів.