Сильна пожежа в Кстово: у 210-му навчальному центрі ЗС РФ могли згоріти сапери і понтонери (відео)

Місто Кстово не вперше було під атакою Сил оборони України. Цього разу пожежа спалахнула у 210-му міжвидовому регіональному навчальному центрі, де навчають військових інженерів.

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У Кстово Нижегородської області пожежу на території 210-го міжвидового регіонального навчального центру (військова частина №64120) видно з будь-якої точки міста. Про це повідомила команда OSINT-аналітиків "Exilenova+".

Даний навчальний центр інженерних військ Збройних Сил РФ готує військових інженерів: саперів, понтонерів, фахівців з маскування та мінно-вибухової справи та інших напрямків.

Як повідомили очевидці, дим від сильної пожежі видно по всьому місту. OSINT-аналітики також виставили координати навчальної частини, але не уточнили, чи було по ній завдано удару.

Паблік "Supernova+" пише, що в казармі частини від пожежі могли постраждати солдати.

"в/ч 64120... Хлопчики горять у казармі", — коротко зазначили дослідники.

Російська влада і військове командування на поточний момент не коментували ситуацію.

У Кстово горів НПЗ "Лукойл"

Зазначимо, що об'єкти в Кстово не раз були цілями українських дронів. Відомо, що 7 червня 2025 року в місті після атаки БПЛА сильно горів НПЗ "Лукойл". Завод переробляє нафту із Західного Сибіру і Татарстану.

А в ніч на 29 січня 2025 року в Кстово горів завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" унаслідок атаки безпілотників.

Нагадаємо, вночі 27 липня БПЛА атакували Волгоградську область РФ, пожежа виникла на підстанції залізниці, яку активно використовують для військової логістики.

А в ніч на 25 липня ударні дрони атакували завод "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї.