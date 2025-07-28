Сильный пожар в Кстово: в 210-м учебном центре ВС РФ могли сгореть саперы и понтонеры (видео)

Город Кстово не первый раз был под атакой Сил обороны Украины. На этот раз пожар вспыхнул в 210-м межвидовом региональном учебном центре, где обучают военных инженеров.

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В Кстово Нижегородской области пожар на территории 210-го межвидового регионального учебного центра (воинская часть №64120) виден с любой точки города. Об этом сообщила команда OSINT-аналитиков "Exilenova+".

Данный учебный центр инженерных войск Вооруженных Сил РФ готовит военных инженеров: саперов, понтонеров, специалистов по маскировке и минно-взрывному делу и другим направлениям.

Как сообщили очевидцы, дым от сильного пожара видно по всему городу. OSINT-аналитики также выставили координаты учебной части, но не уточнили, был ли по нему нанесен удар.

Паблик "Supernova+" пишет, что в казарме части от пожара могли пострадать солдаты.

"в/ч 64120… Мальчики горят в казарме", — кратко отметили исследователи.

Российские власти и военное командование на текущий момент не комментировали ситуацию.

В Кстово горел НПЗ "Лукойл"

Отметим, что объекты в Кстово не раз были целями украинских дронов. Известно, что 7 июня 2025 года в городе после атаки БПЛА сильно горел НПЗ "Лукойл". Завод перерабатывает нефть из Западной Сибири и Татарстана.

А в ночь на 29 января 2025 года в Кстово горел завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в результате атаки беспилотников.

Напомним, ночью 27 июля БПЛА атаковали Волгоградскую область РФ, пожар возник на подстанции железной дороги, которую активно используют для военной логистики.

А в ночь на 25 июля ударные дроны атаковали завод "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае.