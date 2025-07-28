Виробник систем IRIS-T випробував в Україні свою новинку (відео)

Компанія DIEHL Defense, відома системами ППО IRIS-T, долучилася до ініціативи Test in Ukraine від Brave1, яка дає змогу виробникам світового масштабу тестувати свої розробки в бойових умовах.

Related video

В Україні пройшло випробування наземного роботизованого комплексу на базі тренінг-центру 3 штурмової бригади, повідомив перший віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі.

"Під час тестування команда DIEHL змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових. Компанія отримала зворотний зв'язок від військових, які системно працюють з НРК, а також чіткі рекомендації щодо адаптації комплексу до вимог фронту", — йдеться в публікації.

За словами Федорова, ініціатива Test in Ukraine унікальна і приваблива для міжнародного ВПК тим, що унікальний досвід України допомагає створювати ефективні рішення, здатні змінити ситуацію на полі бою. Тому міжнародні компанії вже випробовують новинки на наших полігонах.

"Масштабуємо досвід України через Test in Ukraine на глобальний рівень і допомагаємо світовим компаніям створювати ефективні рішення для сучасної технологічної війни", — додав міністр.

Раніше Фокус писав, що в Україні видали кілька десятків грантів від Brave1 на тестування балістичних і крилатих ракет.

Ми також розповідали, як нова зброя ЗСУ допоможе захистити українське небо, і чим примітна українська авіабомба з дальністю в 60 км.