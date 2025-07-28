Создатель систем IRIS-T испытал в Украине свою новинку (видео)

Компания DIEHL Defense, известная системами ПВО IRIS-T, присоединилась к инициативе Test in Ukraine от Brave1, которая дает производителям мирового масштаба тестировать свои разработки в боевых условиях.

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В Украине прошло испытание наземного роботизированного комплекса на базе тренинг-центра 3 штурмовой бригады, сообщил первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.

"В ходе тестирования команда DIEHL смогла проверить свою технологию в условиях, приближенных к боевым. Компания получила обратную связь от военных, системно работающих с НРК, а также четкие рекомендации по адаптации комплекса к требованиям фронта", – говорится в публикации.

По словам Федорова, инициатива Test in Ukraine уникальна и привлекательна для международного ВПК тем, что уникальный опыт Украины помогает создавать эффективные решения, способные изменить ситуацию на поле боя. Поэтому международные компании уже испытывают новинки на наших полигонах.

"Масштабируем опыт Украины через Test in Ukraine на глобальный уровень и помогаем мировым компаниям создавать эффективные решения для современной технологической войны", – добавил министр.

Ранее Фокус писал, что в Украине выдали несколько десятков грантов от Brave1 на тестирование баллистических и крылатых ракет.

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