"Изменить ход войны": Украина предлагает иностранным производителям тестировать новое оружие на россиянах

Украина запустила новую платформу Test in Ukraine, цель которой заключается в тестировании новых видов вооружения непосредственно на поле боя.

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"Test in Ukraine — это платформа для тестирования в Украине иностранных технологий, которые могут изменить ход войны. Благодаря платформе иностранные производители БпЛА, наземных роботов, РЭБ и решений на базе ИИ смогут официально тестировать свою продукцию в Украине", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации Украины.

В ведомстве уточнили, что компании лично будут участвовать в испытаниях, чтобы сразу вносить изменения. Или же будут передавать продукт кластеру Brave1, чтобы его команда самостоятельного протестировала этот вид вооружения.

"Украина уже построила уникальную инфраструктуру для быстрого развития оборонных инноваций. Мы готовы помогать компаниям из стран-партнеров разрабатывать, тестировать и совершенствовать технологии, которые действительно работают на поле боя. Это возможность получить опыт, который невозможно смоделировать в лабораториях", — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что иностранные компании получат возможность проверить свои технологии на полигоне с условиями, приближенными к боевым, вместе с подразделениями с реальным опытом.

В то же время в интервью Reuters руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз пояснил, что компании могут прислать свои разработки в Украину, провести онлайн-тренинги по их применению и затем ждать отчетов о применении этого оружия непосредственно на поле боя.

"Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что действительно работает на передовой", — подчеркнул Мороз.

По его словам, эта схема вызывает большой интерес, но не называл компании, которые согласились принять участие в проекте.

Напомним, 14 июля Михаил Федоров сообщил, что в Украине выдали несколько десятков грантов от Brave1 на тестирование баллистических и крылатых ракет.

Фокус также писал о том, что Украина внедряет новое поколение дронов-перехватчиков.