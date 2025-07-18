"Змінити хід війни": Україна пропонує іноземним виробникам тестувати нову зброю на росіянах

Україна запустила нову платформу Test in Ukraine, мета якої полягає у тестуванні нових видів озброєння безпосередньо на полі бою.

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"Test in Ukraine — це платформа для тестування в Україні іноземних технологій, які можуть змінити хід війни. Завдяки платформі іноземні виробники БпЛА, наземних роботів, РЕБ і рішень на базі ШІ зможуть офіційно тестувати свою продукцію в Україні", — йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві уточнили, що компанії особисто братимуть участь у випробуваннях, щоб одразу вносити зміни. Або ж передаватимуть продукт кластера Brave1, щоб його команда самостійного протестувала цей вид озброєння.

"Україна вже побудувала унікальну інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних інновацій. Ми готові допомагати компаніям з країн-партнерів розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які справді працюють на полі бою. Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях", — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що іноземні компанії отримають можливість перевірити свої технології на полігоні з умовами, наближеними до бойових, разом з підрозділами з реальним досвідом.

Водночас в інтерв'ю Reuters керівник відділу зв'язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз пояснив, що компанії можуть надіслати свої розробки в Україну, провести онлайн-тренінги з їх застосування і потім чекати на звіти про застосування цієї зброї безпосередньо на полі бою.

"Це дає нам розуміння того, які технології доступні. Це дає компаніям розуміння того, що дійсно працює на передовій", — наголосив Мороз.

За його словами, ця схема викликає великий інтерес, але не називав компанії, які погодилися взяти участь у проєкті.

Нагадаємо, 14 липня Михайло Федоров повідомив, що в Україні видали кілька десятків грантів від Brave1 на тестування балістичних і крилатих ракет.

Фокус також писав про те, що Україна впроваджує нове покоління дронів-перехоплювачів.