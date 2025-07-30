Наздогнати Україну: США створюють новітні антидронові системи

Один із генералів армії США нещодавно порівняв загрозу, що надходить від дронів, із загрозою саморобних вибухових пристроїв (СВП) під час війни з тероризмом. В обох випадках для протидії загрозі необхідна координація зусиль.

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Пентагон створює міжвідомчу робочу групу для оперативного впровадження антидронових систем і розширює цю програму з розрахунком на її гнучкість у довгостроковій перспективі. Роботу над програмою очолює армія США, а інші види збройних сил координуватимуть свої зусилля в її рамках.

Фокус переклав статтю військового історика Вільяма Лоусона про те, як Пентагон шукає оптимальні способи для захисту від атак дронів.

Створення робочої групи збіглося в часі з публікацією меморандуму міністра оборони Піта Хегсета під назвою "Забезпечення переваги американських дронів" (Unleashing American Drone Dominance), у якому оголошено про масштабну ініціативу з досягнення паритету безпілотних можливостей США з Росією, Китаєм і Україною — з кінцевою метою перевершити їх.

Створення робочої групи збіглося в часі з публікацією меморандуму міністра оборони Піта Хегсета під назвою "Забезпечення переваги американських дронів" Фото: Скрін відео

Оборонні ініціативи також є відповіддю на різке збільшення кількості атак БПЛА на американські війська на Близькому Сході. Зокрема, у січні 2024 року внаслідок атаки дронів на йордансько-сирійському кордоні було вбито трьох американських військовослужбовців, а десятки дістали поранення. Це всього лише одна із сотень подібних атак за останні місяці. Військові кораблі ВМС США в Червоному морі й Аденській затоці регулярно зазнають атак хуситських БПЛА з Ємену.

Найекономічніший спосіб боротьби з безпілотниками — це інші безпілотники

Основною метою нової програми буде пошук і розробка більш економічних антидронових засобів. Зараз дрон вартістю 2000 доларів може викликати на себе ракету SM-6 вартістю 2 мільйони доларів або ракету для Patriot вартістю 4 мільйони доларів. Хоча американські військові мають дешевші засоби протидії, за звітами, збиття дронів хуситів коштує ВМС США в середньому 100 тисяч доларів за постріл, що підриває військову міць Америки як з фінансової точки зору, так і з точки зору боєготовності. Така економіка не збалансована, тому витрати на оборону мають бути приведені у відповідність до сучасних реалій.

Поки що ставиться мета знизити вартість антидронових заходів до десятків тисяч доларів за один постріл. Це все одно доволі дорого, але Пентагон сподівається, що це відправна точка на шляху до появи вдосконалених технологій і більш ефективних процесів закупівель і виробництва, що з часом має знизити витрати.

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Новий рівень дронового терору: що можуть реактивні "шахеди", які починає застосовувати РФ

Економічно ефективні продукти вже перебувають на стадії тестування. Французька компанія Harmattan AI нещодавно розробила "Gobi", високошвидкісний дрон-перехоплювач, здатний виводити з ладу або знищувати атакуючі дрони, просто врізаючись у них. Використання кінетичної енергії виключає необхідність у бойовій частині або детонаторі ближньої дії, які підвищують складність і вартість кожної одиниці обладнання.

Британська армія вже тестує радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), що використовує високочастотні радіохвилі для порушення роботи електронних компонентів ворожих дронів, що призводить до їх падіння. Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що витрати енергії на роботу RFDEW сягають 12,50 доларів за постріл, а радіус дії становить один кілометр.

Протидія ударним дронам — невідкладне завдання

Заступник начальника штабу армії США генерал Джеймс Мінгус нещодавно порівняв поточну ситуацію з дронамі з кризою, пов'язаною з саморобними вибуховими пристроями (СВП), яку переживали збройні сили США на початку 2000-х років. Генерал заявив, що для протидії обом загрозам необхідні аналогічні скоординовані зусилля. Він порівняв нову оперативну групу з Об'єднаною організацією по боротьбі з СВП, яка швидко надала військам обладнання для протидії СВП.

Єменські повстанці-хусити заявили, що збили американський безпілотник Фото: Getty Images

Мінгус визнав, що БПЛА швидко еволюціонують, зазначивши, що безпілотні технології випереджають традиційні бюджетні цикли Конгресу. Він закликав до створення організації, "яка буде спільною, міжвідомчою... матиме нейтральні [ані демократичні, ані республіканські] джерела фінансування, а також повноваження, що дають змогу швидко реагувати на виклики, щоб не відставати від розвитку подій".

Як і будь-яке інше військове обладнання, БПЛА постійно розвиватимуться, а це означає, що засоби захисту від дронів мають розвиватися разом із ними. Але роки і десятиліття, необхідні для розробки бойових літаків, просто незастосовні в разі БПЛА. Оборона має бути гнучкою і здатною швидко реагувати на нові наступальні можливості. Ця гнучкість буде також залежати від економічної ефективності. Програми із захисту від дронів не можуть виправдовуватися тим, що на них уже витратили занадто багато грошей, — вони повинні принести результат або канути в небуття.

Усі види збройних сил США підтримують нову програму, але для її реалізації, як і раніше, потрібне фінансування з боку Конгресу, яке повинне бути досить гнучким, щоб забезпечити можливість оперативного реагування на зміни обстановки на полі бою.

Про автора

Вільям Лоусон — військовий історик, який спеціалізується на Другій світовій війні, конфліктах XX століття і Громадянській війні в США. Його спеціалізація — оперативний рівень військових дій, особливо американська доктрина амфібійних операцій. Він пише про історію, політику і вогнепальну зброю для різних видань та історичних журналів. Вільям є членом редакційної ради журналів Saber & Scroll Journal і Military History Chronicles, а також членом Товариства військової історії та Американської історичної асоціації. Він проживає у Вірджинії.