Догнать Украину: США создают новейшие антидроновые системы

Один из генералов армии США недавно сравнил угрозу, исходящую от дронов, с угрозой самодельных взрывных устройств (СВУ) во время войны с терроризмом. В обоих случаях для противодействия угрозе необходима координация усилий.

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Пентагон создает межведомственную рабочую группу для оперативного внедрения антидроновых систем и расширяет эту программу с расчетом на ее гибкость в долгосрочной перспективе. Работу над программой возглавляет армия США, а другие виды вооруженных сил будут координировать свои усилия в ее рамках.

Фокус перевел статью военного историка Уильяма Лоусона о том, как Пентагон ищет оптимальные способы для защиты от атак дронов.

Создание рабочей группы совпало по времени с публикацией меморандума министра обороны Пита Хегсета под названием «Обеспечение превосходства американских дронов» (Unleashing American Drone Dominance), в котором объявлено о масштабной инициативе по достижению паритета беспилотных возможностей США с Россией, Китаем и Украиной — с конечной целью превзойти их.

Создание рабочей группы совпало по времени с публикацией меморандума министра обороны Пита Хегсета под названием "Обеспечение превосходства американских дронов" Фото: Скрин видео

Оборонительные инициативы также являются ответом на резкое увеличение числа атак БПЛА на американские войска на Ближнем Востоке. В частности, в январе 2024 года в результате атаки дронов на иорданско-сирийской границе были убиты три американских военнослужащих и десятки получили ранения. Это всего лишь одна из сотен подобных атак за последние месяцы. Военные корабли ВМС США в Красном море и Аденском заливе регулярно подвергаются атакам хуситских БПЛА из Йемена.

Самый экономичный способ борьбы с беспилотниками — это другие беспилотники

Основной целью новой программы будет поиск и разработка более экономичных антидроновых средств. Сейчас дрон стоимостью 2000 долларов может вызвать на себя ракету SM-6 стоимостью 2 миллиона долларов или ракету для Patriot стоимостью 4 миллиона долларов. Хотя у американских военных есть более дешевые средства противодействия, по отчетам, сбитие дронов хуситов обходится ВМС США в среднем в 100 тысяч долларов за выстрел, что подрывает военную мощь Америки как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения боеготовности. Такая экономика не сбалансирована, поэтому затраты на оборону должны быть приведены в соответствие с современными реалиями.

Пока что ставится цель снизить стоимость антидроновых мер до десятков тысяч долларов за один выстрел. Это все равно довольно дорого, но Пентагон надеется, что это отправная точка на пути к появлению усовершенствованных технологий и более эффективных процессов закупок и производства, что со временем должно снизить затраты.

Важно

Новый уровень дронового террора: что могут реактивные "шахеды", которые начинает применять РФ

Экономически эффективные продукты уже находятся на стадии тестирования. Французская компания Harmattan AI недавно разработала «Gobi», высокоскоростной дрон-перехватчик, способный выводить из строя или уничтожать атакующие дроны, просто врезаясь в них. Использование кинетической энергии исключает необходимость в боевой части или взрывателе ближнего действия, которые повышают сложность и стоимость каждой единицы оборудования.

Британская армия уже тестирует радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), использующее высокочастотные радиоволны для нарушения работы электронных компонентов вражеских дронов, что приводит к их падению. Министерство обороны Великобритании заявляет, что затраты энергии на работу RFDEW достигают 12,50 долларов за выстрел, а радиус действия составляет один километр.

Противодействие ударным дронам — неотложная задача

Заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус недавно сравнил текущую ситуацию с дронами с кризисом, связанным с самодельными взрывными устройствами (СВУ), который переживали вооруженные силы США в начале 2000-х годов. Генерал заявил, что для противодействия обеим угрозам необходимы аналогичные скоординированные усилия. Он сравнил новую оперативную группу с Объединенной организацией по борьбе с СВУ, которая быстро предоставила войскам оборудование для противодействия СВУ.

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что сбили американский беспилотник Фото: Getty Images

Мингус признал, что БПЛА быстро эволюционируют, отметив, что беспилотные технологии опережают традиционные бюджетные циклы Конгресса. Он призвал к созданию организации, «которая будет совместной, межведомственной... обладать нейтральными [ни демократическим, ни республиканским] источниками финансирования, а также полномочиями, позволяющими быстро реагировать на вызовы, чтобы не отставать от развития событий».

Как и любое другое военное оборудование, БПЛА будут постоянно развиваться, а это означает, что средства защиты от дронов должны развиваться вместе с ними. Но годы и десятилетия, необходимые для разработки боевых самолетов, попросту неприменимы в случае БПЛА. Оборона должна быть гибкой и способной быстро реагировать на новые наступательные возможности. Эта гибкость будет также зависеть от экономической эффективности. Программы по защите от дронов не могут оправдываться тем, что на них уже потратили слишком много денег, — они должны принести результат или кануть в небытие.

Все виды вооруженных сил США поддерживают новую программу, но для ее реализации по-прежнему требуется финансирование со стороны Конгресса, которое должно быть достаточно гибким, чтобы обеспечить возможность оперативного реагирования на изменения обстановки на поле боя.

Об авторе

Уильям Лоусон — военный историк, специализирующийся на Второй мировой войне, конфликтах XX века и Гражданской войне в США. Его специализация — оперативный уровень военных действий, в особенности американская доктрина амфибийных операций. Он пишет об истории, политике и огнестрельном оружии для различных изданий и исторических журналов. Уильям является членом редакционного совета журналов Saber & Scroll Journal и Military History Chronicles, а также членом Общества военной истории и Американской исторической ассоциации. Он проживает в Вирджинии.