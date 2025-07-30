Принципове питання: в ВМС ЗСУ розповіли, чому спецпризначенці висадилися на Тендрівській косі

У Військово-Морських силах кажуть, що українські спецпризначенці знають Тендрівську косу, як свої 5 пальців, бо тут постійно проводилися тренування. Тим часом росіянам важко утримувати там позиції через постійні прильоти.

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Висадка українських спецпризначенців на Тендрівській косі на окупованій Херсонщині мала демонстраційний характер і те, що окупанти після цього дуже рознервувалися вказує, що мету було досягнуто. Про це в ефірі Суспільного" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

З його слів, те, що окупанти розмістили на Тендрівській косі та на островах свої війська, "це присутність заради присутності". У такий спосіб вони намагаються вберегти зовнішній периметр окупованих територій.

Втім, утримати цю ділянку їм складно, бо як тільки вони проводять ротацію, привозять провізію чи боєприпаси, до них одразу ж прилітає з української сторони. Сили оборони знищують їхні катери, солдатів і матеріально-технічні засоби.

"Це здебільшого про периметр безпеки навколо окупованих територій Херсонщини та Криму. Мати у себе під боком підрозділи наші для них було б неприпустимо, тому вони вимушені там перебувати. Але, це — традиційне місце сили українського морського спецназу. Фактично більшість навчань і тренувань проводилися саме на цих локаціях. Якоюсь мірою це питання принципове", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Також він розповів, що Росія суттєво скоротила використання своїх морських носіїв в Азово-Чорноморському регіоні за останні місяці. Все через деякі складнощі з експлуатацією корабельно-катерного складу.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 липня бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі на Херсонщині та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" і радіолокаційною станцією "Роса".

Раніше повідомлялося, що командування РФ втратило майже роту солдатів з "елітного" підрозділу 337-го десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ ЗС РФ.ЗСУ вдарили по схованці ЗС РФ на Кінбурнській косі.