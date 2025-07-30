Принципиальный вопрос: в ВМС ВСУ рассказали, почему спецназовцы высадились на Тендровской косе

В Военно-Морских силах говорят, что украинские спецназовцы знают Тендровскую косу, как свои 5 пальцев, потому что здесь постоянно проводились тренировки. Между тем россиянам трудно удерживать там позиции из-за постоянных прилетов.

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Высадка украинских спецназовцев на Тендровской косе на оккупированной Херсонщине имела демонстрационный характер и то, что оккупанты после этого очень разнервничались указывает, что цель была достигнута. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, то, что оккупанты разместили на Тендровской косе и на островах свои войска, "это присутствие ради присутствия". Таким образом они пытаются уберечь внешний периметр оккупированных территорий.

Впрочем, удержать этот участок им сложно, потому что как только они проводят ротацию, привозят провизию или боеприпасы, к ним сразу же прилетает с украинской стороны. Силы обороны уничтожают их катера, солдат и материально-технические средства.

"Это в основном о периметре безопасности вокруг оккупированных территорий Херсонщины и Крыма. Иметь у себя под боком подразделения наши для них было бы недопустимо, поэтому они вынуждены там находиться. Но, это — традиционное место силы украинского морского спецназа. Фактически большинство учений и тренировок проводились именно на этих локациях. В какой-то степени это вопрос принципиальный", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Также он рассказал, что Россия существенно сократила использование своих морских носителей в Азово-Черноморском регионе за последние месяцы. Все из-за некоторых сложностей с эксплуатацией корабельно-катерного состава.

Напомним, что в ночь на 28 июля бойцы ГУР высадились на Тендровской косе на Херсонщине и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса".

Ранее сообщалось, что командование РФ потеряло почти роту солдат из "элитного" подразделения 337-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск ВС РФ.ВСУ ударили по тайнику ВС РФ на Кинбурнской косе.