У РФ помітили рідкісну машину ядерної підтримки 15Т365 з посиленим ескортом (відео)

30 липня 2025 року неподалік від Татіщево в Саратовській області РФ було зафіксовано вкрай рідкісну подію — пересування російського автомобіля ядерної підтримки 15Т365. У мережі з'явилося відео, що демонструє переміщення машини у складі конвою під посиленою охороною, включно з бронетранспортерами.

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Транспортування велося з бази технічного обслуговування 60-ї ракетної дивізії 27-ї гвардійської ракетної армії, що відповідає за міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) Росії. Про це 31 липня повідомив канал Exilenova+.

Ізотермічний стикувальний агрегат 15Т365 — це спеціалізована платформа на базі шасі МАЗ-7310, призначена для обслуговування, підготовки та переміщення ядерних боєголовок для таких комплексів, як РС-24 "Ярс" і РС-12М "Тополь-М".

Машину побудовано на базі колісного шасі МАЗ-543 з колісною формулою 8×8, виробленого в Білорусі. Ця платформа часто використовується для важкої військової логістики в російських збройних силах, зокрема для транспортування великих компонентів ракет.

У зв'язку з цим оглядачі ресурсу Defence Blog зазначили, що супровід, який спостерігається, вказує на стратегічну цінність вантажу і підвищені заходи безпеки, вжиті військовими під час перевезення. Відсутність офіційних коментарів від Міноборони РФ і характер конвою, що включає броньовану техніку, підтверджують, що мова може йти про підвищену секретність місії.

Російська машина ядерної підтримки 15Т365 Фото: Соцсети

Робота стикувального агрегату 15Т365 Фото: Соцсети

"15Т365 — один із найзагадковіших елементів російської інфраструктури ядерних ракет. В інтернеті відомо дуже мало зображень цього транспортного засобу", — підкреслили західні оглядачі.

І хоча сама 15Т365 не перевозить ядерні боєзаряди в бойовому режимі, її роль у ядерному ланцюжку значна, а факт відеозйомки цього транспортного засобу робить подію винятковою. За даними Exilenova+, відеозапис було верифіковано з використанням методів візуальної геолокації.

Раніше повідомлялося, що у США працюють над новим типом мобільних сховищ, призначених для безпечного зберігання ядерної зброї та інших особливо чутливих активів у віддалених або тимчасових точках. Йдеться про систему Mobile Vault, що покликана стати ключовим елементом гнучкого розгортання ядерних озброєнь Америки.