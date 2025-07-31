В РФ заметили редкую машину ядерной поддержки 15Т365 с усиленным эскортом (видео)

30 июля 2025 года неподалеку от Татищево в Саратовской области РФ было зафиксировано крайне редкое события — передвижение российского автомобиля ядерной поддержки 15Т365. В сети появилось видео, демонстрирующее перемещение машины в составе конвоя под усиленной охраной, включая бронетранспортеры.

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Транспортировка велась с базы технического обслуживания 60-й ракетной дивизии 27-й гвардейской ракетной армии, отвечающей за межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) России. Об этом 31 июля сообщил канал Exilenova+.

Изотермический стыковочный агрегат 15Т365 — это специализированная платформа на базе шасси МАЗ-7310, предназначенная для обслуживания, подготовки и перемещения ядерных боеголовок для таких комплексов, как РС-24 "Ярс" и РС-12М "Тополь-М".

Машина построена на базе колесного шасси МАЗ-543 с колесной формулой 8×8, производимого в Беларуси. Эта платформа часто используется для тяжелой военной логистики в российских вооруженных силах, в том числе для транспортировки крупных компонентов ракет.

В этой связи обозреватели ресурса Defence Blog отметили, что наблюдаемое сопровождение указывает на стратегическую ценность груза и повышенных мерах безопасности, принятых военными во время перевозки. Отсутствие официальных комментариев от Минобороны РФ и характер конвоя, включающего бронированную технику, подтверждают, что речь может идти о повышенной секретности миссии.

Российская машина ядерной поддержки 15Т365 Фото: Соцсети

Работа стыковочного агрегата 15Т365 Фото: Соцсети

"15Т365 — один из самых загадочных элементов российской инфраструктуры ядерных ракет. В интернете известно очень мало изображений этого транспортного средства", — подчеркнули западные обозреватели.

И хотя сама 15Т365 не перевозит ядерные боезаряды в боевом режиме, ее роль в ядерной цепочке значительна, а факт видеосъемки этого транспортного средства делает событие исключительным. По данным Exilenova+, видеозапись была верифицирована с использованием методов визуальной геолокации.

Ранее сообщалось, что в США работают над новым типом мобильных хранилищ, предназначенных для безопасного хранения ядерного оружия и других особо чувствительных активов в удаленных или временных точках. Речь идет о системе Mobile Vault, что призвана стать ключевым элементом гибкого развертывания ядерных вооружений Америки.