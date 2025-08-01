PGZ домовляється про виробництво української зброї в Польщі: які позиції зацікавили

Представник Польської зброярської групи (PGZ, Polska Grupa Zbrojeniowa) Ян Грабовський розповів про готовність співпрацювати з військово-промисловим комплексом України. Ідеться про виготовлення дул для самохідних артилерійських установок Krab, які хотіли б купувати в українських виробників. Є також й інші ідеї щодо локалізації заводів ВПК України у Польщі.

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На сьогодні дула для САУ Krab виготовляються у Польщі, але PGZ хотіли б замовляти їх відразу на заводах України, сказав Грабовський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Представник польської компанії нагадав, що на полі бою зараз використовується багато польської зброї, а ЄС виділила додаткові кошти на переозброєння європейців. У зв'язку з цим PGZ зацікавлене у глибшій співпраці з Міноборони України, з державним концерном "Укроборонпромом", з іншими компаніями, ідеться у статті.

Грабовський виділив кілька напрямків співпраці польських виробників та українського ВПК й армії. Найперше підприємець перелічив зброю, яку вже купують для ЗСУ: самохідна гаубиця Krab калібру 155 мм, бронетранспортер Rosomak, самохідний міномет Rak калібру 120 мм, ПЗРК Piorun (Grom-М). Інші напрямки співпраці, зі слів Грабовського, це:

локалізація виготовлення української зброї у безпечних місцях у Польщі. Ідеться про БПЛА та морські дрони;

виготовлення дул для Krab в Україні;

співпраця у ракетних технологіях.

Крім того, є зацікавлення у продажі Україні вибухівки заводу NITRO-CHEM та у подальшій роботі сервісної компанії "Orel", яка займається ремонтом Krab.

"Ми знаємо, що ракетні технології теж в Україні сильні, і це те, про що ми хочемо розмовляти з українською стороною. Ми відкриті тут до співпраці. Маю на увазі, зокрема, САУ Krab-Україна. Ми говоримо з Україною про виробництво стволів", — наголосив Грабовський.

У статті також навели думку голова Ради з питань співпраці з Україною Павла Коваля. Він пояснив, що питання українських виробників у Польщі має "непросту відповідь". З його слів, частина компаній хотіли б інвестиції за кордоном, щоб мати можливість продавати продукцію на експорт.

Зброя України та Польщі — деталі

Зазначимо, у січні 2024 року Фокус писав про зростання виробництва зброї у Польщі. Видання Rzeczpospolita розповіло, що підприємства пройшли модернізацію, збільшили кількість цехів та працівників. Наприклад, щойновідкрита нова фабрика Łucznik планувала протягом року наростити виробництво гвинтівок до 100 тис. од. Крім того, Huta Stalowa Wola наростила виробництво САУ Krab, автоматичних мінометів Rak, вклавши у модернізацію мільйони злотих.

Тим часом польське видання Defence 24 розповіло про те, що САУ Krab в Україні стріляє індійськими снарядами. Аналітики порталу пояснили одну з переваг цих гаубиць: вони здатні використовувати різні боєприпаси.

Нагадуємо, на початку 2025 року міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш повідомив про купівлю у США 200 ракет AGM-88G AARGM-ER на суму 745 млн дол.