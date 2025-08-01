PGZ договаривается о производстве украинского оружия в Польше: какие позиции заинтересовали

Представитель Польской оружейной группы (PGZ, Polska Grupa Zbrojeniowa) Ян Грабовский рассказал о готовности сотрудничать с военно-промышленным комплексом Украины. Речь идет об изготовлении дул для самоходных артиллерийских установок Krab, которые хотели бы покупать у украинских производителей. Есть также и другие идеи по локализации заводов ВПК Украины в Польше.

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На сегодня дула для САУ Krab изготавливаются в Польше, но PGZ хотели бы заказывать их сразу на заводах Украины, сказал Грабовский в интервью "Интерфакс-Украина". Представитель польской компании напомнил, что на поле боя сейчас используется много польского оружия, а ЕС выделил дополнительные средства на перевооружение европейцев. В связи с этим PGZ заинтересовано в более глубоком сотрудничестве с Минобороны Украины, с государственным концерном "Укроборонпром", с другими компаниями, говорится в статье.

Грабовский выделил несколько направлений сотрудничества польских производителей и украинского ВПК и армии. В первую очередь предприниматель перечислил оружие, которое уже покупают для ВСУ: самоходная гаубица Krab калибра 155 мм, бронетранспортер Rosomak, самоходный миномет Rak калибра 120 мм, ПЗРК Piorun (Grom-М). Другие направления сотрудничества, по словам Грабовского, это:

локализация изготовления украинского оружия в безопасных местах в Польше. Речь идет о БПЛА и морских дронах;

изготовление дул для Krab в Украине;

сотрудничество в ракетных технологиях.

Кроме того, есть интерес в продаже Украине взрывчатки завода NITRO-CHEM и в дальнейшей работе сервисной компании "Orel", которая занимается ремонтом Krab.

"Мы знаем, что ракетные технологии тоже в Украине сильны, и это то, о чем мы хотим разговаривать с украинской стороной. Мы открыты здесь к сотрудничеству. Имею в виду, в частности, САУ Krab-Украина. Мы говорим с Украиной о производстве стволов", — подчеркнул Грабовский.

В статье также привели мнение председателя Совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павла Коваля. Он пояснил, что вопрос украинских производителей в Польше имеет "непростой ответ". По его словам, часть компаний хотели бы инвестиции за рубежом, чтобы иметь возможность продавать продукцию на экспорт.

Оружие Украины и Польши — детали

Отметим, в январе 2024 года Фокус писал о росте производства оружия в Польше. Издание Rzeczpospolita рассказало, что предприятия прошли модернизацию, увеличили количество цехов и работников. Например, вновь открытая новая фабрика Łucznik планировала в течение года нарастить производство винтовок до 100 тыс. ед. Кроме того, Huta Stalowa Wola нарастила производство САУ Krab, автоматических минометов Rak, вложив в модернизацию миллионы злотых.

Тем временем польское издание Defence 24 рассказало о том, что САУ Krab в Украине стреляет индийскими снарядами. Аналитики портала объяснили одно из преимуществ этих гаубиц: они способны использовать различные боеприпасы.

Напоминаем, в начале 2025 года министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о покупке у США 200 ракет AGM-88G AARGM-ER на сумму 745 млн долл.