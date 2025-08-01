Системи Typhon не дають спокою: як у РФ планують ракетний удар по Японії (карта)

Прокремлівське видання "Военная хроника" опублікувало детальний теоретичний сценарій масованого удару по оборонній інфраструктурі Японії. Основна загроза, на їхню думку, — розміщення на території країни комплексів Type 12 та американських систем Typhon з дальністю понад 2000 км, що становлять небезпеку для східних регіонів Росії.

Related video

Російські військові аналітики розглядають потенційне розміщення американських і японських ракетних комплексів як загрозу, на яку слід відповісти багаторівневою ракетною кампанією. Про це повідомляє Defence Blog.

На першому етапі пропонується масована атака на системи протиповітряної оборони — насамперед батареї Patriot PAC-3 в Хакодаті, Ірумі та Гіфу. Для ураження кожної позиції, за оцінками, потрібно від 25 до 45 крилатих ракет (Х-101, "Іскандер") або від 10 до 12 гіперзвукових "Кинджалів". Додатково пропонується нейтралізувати японські радари раннього попередження J/FPS-3UG і J/FPS-4.

Сценарій ракетних ударів РФ по Японії Фото: defence blog

Наступним кроком у сценарії значиться виведення з ладу військово-морської бази в Майдзуру та Омінато, що має значно послабити здатність Японії проєктувати силу на морі. Для цього, за оцінкою аналітиків, потрібно 20-25 крилатих ракет "Калібр" по кожній цілі.

Третя фаза спрямована на удари по військово-промислових об'єктах: суднобудівні корабельні Mitsubishi Heavy Industries у Кобе, Нагасакі, Йокогамі та Сімоносекі. Російські аналітики підкреслюють їхню важливість як для сил самооборони Японії, так і для обслуговування флоту США в регіоні. Успішна атака, на їхню думку, може підірвати всю систему регіональної безпеки США і Японії.

За підрахунками аналітиків, на реалізацію сценарію знадобиться до 250 ракет Х-101, за часткового заміщення — гіперзвуковими "Кинджалами". При цьому наголошується, що досвід масованих ударів по Україні дав змогу РФ напрацювати тактику подолання захисту систем ППО і комплексного планування.

Важливо

Пара для "Томагавків": США розгортають у Тихому океані нові комплекси MRC Typhon

Хоча цей сценарій подається як гіпотетичний, його технічна деталізація і наступальний характер викликали стурбованість серед регіональних аналітиків. Оглядачі також підкреслили зростаючі амбіції РФ на Далекому Сході та схильність відкрито моделювати удари проти країн, що входять в орбіту НАТО.

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що Сполучені Штати мають намір розмістити в Японії свій новітній ракетний комплекс Typhon (Mid-Range Capability). Це мобільні наземні пускові установки, призначені для запуску крилатих ракет Tomahawk. Таким чином, під ударом може опинитися російський Владивосток — ключовий пункт базування Тихоокеанського флоту Росії.