Системы Typhon не дают покоя: как в РФ планируют ракетный удар по Японии (карта)

Прокремлевское издание «Военная хроника» опубликовало детальный теоретический сценарий массированного удара по оборонной инфраструктуре Японии. Основная угроза, по их мнению, — размещение на территории страны комплексов Type 12 и американских систем Typhon с дальностью свыше 2000 км, представляющих опасность для восточных регионов России.

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Российские военные аналитики рассматривают потенциальное размещение американских и японских ракетных комплексов как угрозу, на которую следует ответить многоуровневой ракетной кампанией. Об этом сообщает Defence Blog.

На первом этапе предлагается массированная атака на системы противовоздушной обороны — в первую очередь батареи Patriot PAC-3 в Хакодате, Ируме и Гифу. Для поражения каждой позиции, по оценкам, потребуется от 25 до 45 крылатых ракет (Х-101, "Искандер") либо от 10 до 12 гиперзвуковых "Кинжалов". Дополнительно предлагается нейтрализовать японские радары раннего предупреждения J/FPS-3UG и J/FPS-4.

Сценарий ракетных ударов РФ по Японии Фото: defence blog

Следующим шагом в сценарии значится вывод из строя военно-морской базы в Майдзуру и Оминато, что должно значительно ослабить способность Японии проецировать силу на море. Для этого, по оценке аналитиков, потребуется 20–25 крылатых ракет "Калибр" по каждой цели.

Третья фаза направлена на удары по военно-промышленным объектам: судостроительные верфи Mitsubishi Heavy Industries в Кобе, Нагасаки, Йокогаме и Симоносеки. Российские аналитики подчеркивают их важность как для сил самообороны Японии, так и для обслуживания флота США в регионе. Успешная атака, по их мнению, может подорвать всю систему региональной безопасности США и Японии.

По подсчетам аналитиков, на реализацию сценария потребуется до 250 ракет Х-101, при частичном замещении — гиперзвуковыми "Кинжалами". При этом отмечается, что опыт массированных ударов по Украине позволил РФ наработать тактику преодоления защиты систем ПВО и комплексного планирования.

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Хотя данный сценарий подается как гипотетический, его техническая детализация и наступательный характер вызвали обеспокоенность среди региональных аналитиков. Обозреватели также подчеркнули растущие амбиции РФ на Дальнем Востоке и склонность открыто моделировать удары против стран, входящих в орбиту НАТО.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Соединенные Штаты намерены разместить в Японии свой новейший ракетный комплекс Typhon (Mid-Range Capability). Это мобильные наземные пусковые установки, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk. Таким образом, под ударом может оказаться российский Владивосток — ключевой пункт базирования Тихоокеанского флота России.