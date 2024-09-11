США поставят в Японии комплексы Typhon: что окажется под ударом в России и КНДР

С размещением комплекса под ударом окажется значительная часть восточного побережья КНР, включая столицу Пекин. Также ракеты будут угрожать Тихоокеанскому флоту России.

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США намерены разместить в Японии свой новейший ракетный комплекс Typhon (Mid-Range Capability, MRC). Хотя точные сроки и количество пусковых установок остаются засекреченными, целью этого шага является демонстрация силы в условиях нарастающей угрозы со стороны Китая. В связи с этим обозреватели Defense Express выясняли какие цели могут оказаться под ударом американских ракет на территории Китая, КНДР и России.

Размещение ракетных систем в регионе порождает опасения относительно возможной эскалации напряженности в Азии. Ранее США уже применяли подобную стратегию, развернув систему Typhon на острове Лусон (Филиппины) в рамках сдерживания Китая. Однако тогда на территорию Филиппин была переброшена лишь одна пусковая установка, оснащенная ракетами Tomahawk с дальностью до 1600 км, а также зенитными ракетами SM-6. Это ограниченное развертывание рассматривалось скорее как символический шаг, чем реальная угроза.

Основной целью развертывания Typhon в Японии является Китай. С размещением комплекса под ударом окажется значительная часть восточного побережья КНР, включая крупные города и стратегически важные объекты. В радиус поражения могут попасть не только промышленные и военные объекты, но и столица Пекин.

Помимо Китая, отмечают обозреватели, развертывание Typhon также ставит под удар объекты Северной Кореи, включая столицу Пхеньян. Это может послужить дополнительным сдерживающим фактором для КНДР в свете ее ядерных амбиций и испытаний баллистических ракет. Даже если комплекс будет размещен в южной части Японии, он сможет эффективно поражать цели на Корейском полуострове.

Радиус поражения американских ракетных систем Фото: Defense Express

Также под угрозой оказывается российский Владивосток — ключевой пункт базирования Тихоокеанского флота России. Размещение комплекса в северной части Японии, хотя и маловероятно, могло бы еще больше расширить зону поражения и поставить под угрозу значительные территории РФ.

Аналитики пришли к выводу, что размещение ракетного комплекса Typhon в Японии носит не только военный, но и политический характер. Это явный сигнал Китаю, Северной Корее и России о военной готовности США к защите своих интересов и союзников в регионе. В то же время, подобные шаги могут привести к росту напряженности в Восточной Азии и вызвать негативную реакцию со стороны Пекина и Москвы.

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Пара для "Томагавков": США развертывают в Тихом океане новые комплексы MRC Typhon

Ранее сообщалось, что ВМС США заключили контракт с компанией Raytheon на усовершенствование зенитных ракет типов SM-2 и SM-6. Они получат новую систему наведения и программное обеспечение.