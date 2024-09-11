США поставлять до Японії комплекси Typhon: що опиниться під ударом у Росії та КНДР

З розміщенням комплексу під ударом опиниться значна частина східного узбережжя КНР, включно зі столицею Пекін. Також ракети загрожуватимуть Тихоокеанському флоту Росії.

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США мають намір розмістити в Японії свій новітній ракетний комплекс Typhon (Mid-Range Capability, MRC). Хоча точні терміни й кількість пускових установок залишаються засекреченими, метою цього кроку є демонстрація сили в умовах всебільшої загрози з боку Китаю. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express з'ясовували, які цілі можуть опинитися під ударом американських ракет на території Китаю, КНДР і Росії.

Розміщення ракетних систем у регіоні породжує побоювання щодо можливої ескалації напруженості в Азії. Раніше США вже застосовували схожу стратегію, розгорнувши систему Typhon на острові Лусон (Філіппіни) в межах стримування Китаю. Однак тоді на територію Філіппін було перекинуто лише одну пускову установку, оснащену ракетами Tomahawk з дальністю до 1 600 км, а також зенітними ракетами SM-6. Це обмежене розгортання розглядалося радше як символічний крок, ніж реальна загроза.

Основною ціллю розгортання Typhon в Японії є Китай. Із розміщенням комплексу під ударом опиниться значна частина східного узбережжя КНР, включно з великими містами та стратегічно важливими об'єктами. У радіус ураження можуть потрапити не тільки промислові та військові об'єкти, а й столиця Пекін.

Крім Китаю, зазначають оглядачі, розгортання Typhon також ставить під удар об'єкти Північної Кореї, включно зі столицею Пхеньяном. Це може послужити додатковим стримувальним фактором для КНДР у світлі її ядерних амбіцій і випробувань балістичних ракет. Навіть якщо комплекс буде розміщено в південній частині Японії, він зможе ефективно вражати цілі на Корейському півострові.

Радіус ураження американських ракетних систем Фото: Defense Express

Також під загрозою опиняється російський Владивосток — ключовий пункт базування Тихоокеанського флоту Росії. Розміщення комплексу в північній частині Японії, хоча й малоймовірне, могло б ще більше розширити зону ураження і поставити під загрозу значні території РФ.

Аналітики дійшли висновку, що розміщення ракетного комплексу Typhon в Японії має не тільки військовий, а й політичний характер. Це явний сигнал Китаю, Північній Кореї та Росії про військову готовність США до захисту своїх інтересів і союзників у регіоні. Водночас такі кроки можуть призвести до зростання напруженості у Східній Азії та викликати негативну реакцію з боку Пекіна і Москви.

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Пара для "Томагавків": США розгортають у Тихому океані нові комплекси MRC Typhon

Раніше повідомлялося, що ВМС США уклали контракт із компанією Raytheon на удосконалення зенітних ракет типів SM-2 і SM-6. Вони отримають нову систему наведення і програмне забезпечення.