За кілька кроків від ЗС РФ: поранений пенсіонер пішки під обстрілами виходив із "сірої зони"

У "сірій зоні" Запорізької області сталася дивовижна історія: 64-річний Олександр тікав від російських обстрілів і врятував собі життя.

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Чоловік дістав серйозні поранення і пройшов п'ять кілометрів із села Плавні до сусіднього населеного пункту, де його врятували поліцейські, повідомили журналісти ТСН.

Наразі стан 64-річного Олександра стабільний

Олександр довго не наважувався покинути село — не хотів залишати свого собаку на прізвисько Нукра. Однак тварину вбило під час артилерійського обстрілу, Олександра тоді теж поранило.

Чоловік швидко перев'язав рани і зрозумів, що сенсу залишатися вже немає. Вийшов на світанку, взяв кілька пакунків із речами, телефон і пляшку води. Долаючи біль, ховаючись під деревами і в траві, він пройшов п'ять кілометрів до села Приморське. Там його помітили місцеві жителі.

"У нього були поранені нижні кінцівки. Він був пригнічений, морально розбитий", — розповів поліцейський Андрій Агарков.

Потерпілого відвезли в обласну лікарню і швидко прооперували. У нього діагностували множинні вогнепальні та осколкові поранення верхньої кінцівки та обох нижніх кінцівок, а також перелом кісток стопи.

"Зараз його стан стабільний, він перебуває у відділенні, прогноз сприятливий", — розповіла завідувачка відділення травматології Запорізької обласної клінічної лікарні Ольга Богдан.

У Плавнях у безпосередній близькості до росіян залишається четверо людей — троє чоловіків і жінка. Без світла та зв'язку вони живуть у підвалах і харчуються залишками гуманітарної допомоги. Однак виходити з рідного села вони не хочуть, розповів Олександр.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ повернули контроль над селом Тернівка в Запорізькій області. Відзначалися спроби росіян наблизитися до села Маліївка Дніпропетровської області.

У ніч на 29 липня окупанти скинули авіабомбу на Біленьківську виправну колонію №99 у Запорізькій області. Тоді загинули 16 осіб.