В нескольких шагах от ВС РФ: раненый пенсионер пешком под обстрелами выходил из "серой зоны"

В "серой зоне" Запорожской области произошла удивительная история: 64-летний Александр бежал от российских обстрелов и спас себе жизнь.

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Мужчина получил серьезные ранения и прошел пять километров из села Плавни в соседний населенный пункт, где его спасли полицейские, сообщили журналисты ТСН.

Сейчас состояние 64-летнего Александра стабильное

Александр долго не решался покинуть село — не хотел оставлять свою собаку по кличке Нукра. Однако животное убило во время артиллерийского обстрела, Александра тогда тоже ранило.

Мужчина быстро перевязал раны и понял, что смысла оставаться уже нет. Вышел на рассвете, взял несколько пакетов с вещами, телефон и бутылку воды. Преодолевая боль, прячась под деревьями и в траве, он прошел пять километров до села Приморское. Там его заметили местные жители.

"У него были ранены нижние конечности. Он был подавлен, морально разбит", — рассказал полицейский Андрей Агарков.

Пострадавшего отвезли в областную больницу и быстро прооперировали. У него диагностировали множественные огнестрельные и осколочные ранения верхней конечности и обеих нижних конечностей, а также перелом костей стопы.

"Сейчас его состояние стабильное, он находится в отделении, прогноз благоприятный", — рассказала заведующая отделением травматологии Запорожской областной клинической больницы Ольга Богдан.

В Плавнях в непосредственной близости к россиянам остается четверо людей — трое мужчин и женщина. Без света и связи они живут в подвалах и питаются остатками гуманитарной помощи. Однако выходить из родного села они не хотят, рассказал Александр.

Напомним, недавно ВСУ вернули контроль над селом Терновка в Запорожской области. Отмечались попытки россиян приблизиться к селу Малиевка Днепропетровской области.

В ночь на 29 июля оккупанты скинули авиабомбу на Беленьковскую исправительную колонию №99 в Запорожской области. Тогда погибли 16 человек.