Удар по колонии в Запорожье: авиабомба уничтожила столовую, еще одна попала в жилье (видео)

В ночь на 29 июля российские войска нанесли авиаудар по Беленьковской исправительной колонии №99 в Запорожской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 16 человек, еще более 90 — получили ранения.

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В комментарии изданию "Суспільне Запоріжжя" заместитель начальника колонии Дмитрий Азаров рассказал, что две управляемые авиабомбы попали в столовую, еще одна — в жилой сектор, где проживали осужденные. Именно там зафиксировано больше всего жертв. Медики и персонал колонии оказывали первую помощь пострадавшим еще до прибытия десятков карет скорой, которые доставили раненых в больницы Запорожья. Также рассматривается вопрос эвакуации осужденных.

Также, как сообщает Суспільне со ссылкой на председателя ОО "Защита узников Украины" Олега Цвилия, с начала полномасштабного вторжения с территории Запорожской области эвакуировали все пенитенциарные учреждения, кроме Беленьковской исправительной колонии №99. Он подчеркнул, что Россия обязательно ответит за содеянное, но в то же время должны быть определены и те должностные лица с украинской стороны, чьи действия или бездействие могли способствовать трагедии.

Со своей стороны заместитель начальника колонии Дмитрий Азаров отметил, что все осужденные были заранее проинструктированы. Несмотря на это, по его словам, подготовиться к такому удару невозможно.

"Осужденные были проинструктированы, но, конечно, к такому нельзя быть готовым. Впрочем все знали четкий план действий. Поэтому все осужденные сразу заняли свои позиции соответственно в укрытиях, возможно поэтому количество погибших и раненых значительно уменьшилось. Осужденные не паниковали, не дезорганизовали работу учреждения, действовали слаженно, выполняли указания администрации", — рассказал Дмитрий Азаров.

Что известно о ночном обстреле Запорожья 29 июля

Как сообщило Министерство юстиции Украины, всего по территории колонии было выпущено четыре управляемые авиабомбы. В результате удара уничтожена столовая, серьезно повреждены административный корпус и карантинный участок. Погибли 17 осужденных, 42 ранены, из них часть госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще около 40 человек получили травмы различной степени, один работник колонии получил осколочное ранение лица.

В Минюсте отметили, что периметр учреждения не пострадал, поэтому угрозы побега заключенных нет. Для стабилизации ситуации привлечено около 50 работников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы.

Также глава Запорожской ОГА Иван Федоров уточнил, что вражеские силы совершили не менее восьми ударов по Запорожскому району, вероятно — авиабомбами ФАБ. Повреждения получили и жилые дома вблизи колонии. В Пологовском районе ранения получила 81-летняя женщина.

Кроме этого, 29 июля российские оккупанты ударили по селу Новоплатоновка Изюмского района и убили пятерых местных жителей. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.