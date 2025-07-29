Удар по колонії на Запоріжжі: авіабомба знищила їдальню, ще одна влучила в житло (відео)

У ніч проти 29 липня російські війська завдали авіаудару по Біленьківській виправній колонії №99 у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 16 людей, ще понад 90 — отримали поранення.

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У коментарі виданню “Суспільне Запоріжжя” заступник начальника колонії Дмитро Азаров розповів, що дві керовані авіабомби влучили в їдальню, ще одна — у житловий сектор, де проживали засуджені. Саме там зафіксовано найбільше жертв. Медики та персонал колонії надавали першу допомогу постраждалим ще до прибуття десятків карет швидкої, які доправили поранених до лікарень Запоріжжя. Також розглядається питання евакуації засуджених.

Також, як повідомляє Суспільне з посиланням на голову ГО "Захист в'язнів України" Олега Цвілія, з початку повномасштабного вторгнення з території Запорізької області евакуювали всі пенітенціарні установи, крім Біленьківської виправної колонії №99. Він наголосив, що Росія обов’язково відповість за скоєне, але водночас мають бути визначені й ті посадовці з українського боку, чиї дії або бездіяльність могли сприяти трагедії.

Зі свого боку заступник начальника колонії Дмитро Азаров зазначив, що всі засуджені були заздалегідь проінструктовані. Попри це, за його словами, підготуватись до такого удару неможливо.

"Засуджені були проінструктовані, але, звісно, до такого не можна бути готовим. Втім усі знали чіткий план дій. Тому всі засуджені відразу зайняли свої позиції відповідно в укриттях, можливо через це кількість загиблих та поранених значно зменшилася. Засуджені не панікували, не дезорганізували роботу установи, діяли злагоджено, виконували вказівки адміністрації", — розповів Дмитро Азаров.

Що відомо про нічний обстріл Запоріжжя 29 липня

Як повідомило Міністерство юстиції України, загалом по території колонії було випущено чотири керовані авіабомби. Унаслідок удару знищено їдальню, серйозно пошкоджено адміністративний корпус і карантинну дільницю. Загинули 17 засуджених, 42 поранено, з них частину госпіталізовано у важкому стані. Ще близько 40 осіб дістали травми різного ступеня, один працівник колонії отримав осколкове поранення обличчя.

У Мін’юсті зазначили, що периметр установи не постраждав, тому загрози втечі ув’язнених немає. Для стабілізації ситуації залучено близько 50 працівників охорони Державної кримінально-виконавчої служби.

Також очільник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що ворожі сили здійснили щонайменше вісім ударів по Запорізькому району, ймовірно — авіабомбами ФАБ. Пошкоджень зазнали й житлові будинки поблизу колонії. У Пологівському районі поранення отримала 81-річна жінка.

Окрім цього, 29 липня російські окупанти вдарили по селу Новоплатонівка Ізюмського району і вбили п'ятьох місцевих жителів. Ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.