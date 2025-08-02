Ювелірна робота авіації: по позиціях ЗС РФ прилетіло відразу шість бомб GBU-39 (відео)

Українські захисники завдали серію точкових авіаударів по позиціях російських військ у Харківській області, застосувавши шість високоточних авіабомб GBU-39.

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Відео ураження цілей опублікував 2 серпня у своєму Telegram-каналі Петро Андрющенко, керівник "Центру вивчення окупації".

На кадрах зафіксовано, як боєприпаси влучають по будівлях, де ховалися російські військові. Унаслідок ударів у небо здійнялися стовпи диму, і за попередніми оцінками, в окупантів практично не залишилося шансів на виживання.

"Красиве: Відразу шість GBU-39 прилетіли на позиції росіян", — пише Андрющенко

Бомба GBU-39: що відомо

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) — це американська високоточна авіабомба малого калібру з крилатою конструкцією, що планує. Вона призначена для ураження наземних цілей з високою точністю і великою дистанцією, дозволяючи літаку-носію не входити в зону дії ворожої ППО.

Авіаційні бомби GBU-39 під крилом літака Фото: Відкриті джерела

Завдяки невеликому діаметру (19 см) і масі в 129 кг GBU-39 може розміщуватися як на зовнішній підвісці, так і у внутрішньому відсіку літака. Існують також модифікації GLSDB для запуску з наземних пускових установок HIMARS і M270 з дальністю до 150 км.

Нагадаємо, Збройні сили України активно застосовують цей вид озброєння проти загарбників, зокрема з використанням як носіїв винищувачів МіГ-29, які були модернізовані для цих потреб. Восени минулого року Повітряні сили ЗСУ завдали нищівного удару авіабомбами GBU-39 SDB по позиціях російських окупаційних військ, скинувши відразу вісім високоточних боєприпасів.

Основні характеристики

Діаметр: 19 см

Маса — 129 кг

Діапазон застосування: понад 100 км

Проникнення: 1,5-2 м залізобетонного перекриття

Маса бойової частини: всі варіанти SDB I 93 кг, SDB FLM (GBU-39A/B) 62 кг

Точність: кругове ймовірне відхилення (КІВ) менше ніж 5 м.

За інформацією американських журналістів The Washington Post, застосування цієї зброї обумовлено тим, що росіяни навчилися пригнічувати засобами РЕБ реактивні боєприпаси GLSDB. У той час як GBU-39 успішно вражає цілі в 90% випадків.