Ювелирная работа авиации: по позициям ВС РФ прилетело сразу шесть бомб GBU-39 (видео)

Украинские защитники нанесли серию точечных авиаударов по позициям российских войск в Харьковской области, применив шесть высокоточных авиабомб GBU-39.

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Видео поражения целей опубликовал 2 августа в своем Telegram-канале Петр Андрющенко, руководитель "Центра изучения оккупации".

На кадрах зафиксировано, как боеприпасы попадают по зданиям, где укрывались российские военные. В результате ударов в небо поднялись столбы дыма, и по предварительным оценкам, у оккупантов практически не осталось шансов на выживание.

"Красивое: Сразу шесть GBU-39 прилетели на позиции россиян", — пишет Андрющенко

Бомба GBU-39: что известно

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) — это американская высокоточная авиабомба малого калибра с планирующей крылатой конструкцией. Она предназначена для поражения наземных целей с высокой точностью и большой дистанции, позволяя самолету-носителю не входить в зону действия вражеской ПВО.

Авиационные бомбы GBU-39 под крылом самолета Фото: Открытые источники

Благодаря небольшому диаметру (19 см) и массе в 129 кг GBU-39 может размещаться как на внешней подвеске, так и во внутреннем отсеке самолета. Существуют также модификации GLSDB для запуска с наземных пусковых установок HIMARS и M270 с дальностью до 150 км.

Напомним, Вооруженные силы Украины активно применяют данный вид вооружения против захватчиков, в том числе с использованием в качестве носителей истребителей МиГ-29, которые были модернизированы для этих нужд. Осенью прошлого года Воздушные силы ВСУ нанесли сокрушительный удар авиабомбами GBU-39 SDB по позициям российских оккупационных войск, сбросив сразу восемь высокоточных боеприпасов.

Основные характеристики

Диаметр: 19 см

Масса – 129 кг

Диапазон применения: свыше 100 км

Проникновение: 1,5-2 м железобетонного перекрытия

Масса боевой части: все варианты SDB I 93 кг, SDB FLM (GBU-39A/B) 62 кг

Точность: круговое вероятное отклонение (КВО) менее 5 м.

По информации американских журналистов The Washington Post, применение данного оружия обусловлено тем, что россияне научились подавлять средствами РЭБ реактивные боеприпасы GLSDB. В то время как GBU-39 успешно поражает цели в 90% случаев.