Невидимі морські мисливці: НАТО відповідає на загрози РФ підводними дронами SG-1 Fathom (відео)
Зростаюча активність російських підводних човнів спровокувала серйозну відповідну реакцію з боку країн НАТО. Німецький оборонний стартап Helsing представив автономний підводний планер SG-1 Fathom і ШІ-платформу Lura, які, за твердженням розробників, здатні кардинально змінити підхід до морської оборони.
Конструктори Helsing представили дві нові передові розробки, спрямовані на трансформацію підводної оборони, повідомляє The Financial Times.
SG-1 Fathom — це мініатюрний автономний апарат завдовжки 195 см і масою 60 кг, який не має традиційного двигуна і переміщується за допомогою морських течій на швидкості 1-2 вузлів. Завдяки такій конструкції він практично непомітний у підводному середовищі. Пристрій здатен працювати на глибині протягом трьох місяців без втручання оператора.
Головна особливість SG-1 — інтеграція зі штучним інтелектом Lura, який дає змогу в 40 разів швидше аналізувати в 10 разів тихіші звукові сигнатури, ніж це здатен зробити навіть досвідчений акустик. При виявленні цілі апарат спливає і передає сигнал через супутникову антену SATCOM. При чому один оператор зможе керувати сотнями таких пристроїв.
Рішення Helsing уже викликало інтерес військових. Британський флот підтвердив початок розгортання SG-1 Fathom для виявлення російських субмарин у стратегічних регіонах — від Балтики та Північного моря до Індо-Тихоокеанського регіону. Планери будуть використовуватися роями, що збільшить щільність охоплення і підвищить оперативну обізнаність сил НАТО.
Примітно, що SG-1 спочатку розробляли для спостереження за морськими ссавцями й моніторингу океанічних умов. Однак зі зростанням загрози підводної активності Росії акценти змістилися. За словами генерального директора Helsing Maritime Амелії Гулд, Lura і SG-1 Fathom формують динамічну систему, що навчається в режимі реального часу, що можна охарактеризувати як приклад морської оборони XXI століття.
Слід зазначити, що компанія вже розпочала співпрацю з Україною. У 2023 році підписано меморандум про співпрацю між Helsing GmbH та українським Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, що передбачає інтеграцію ШІ в українські дрони та системи спостереження.
Нагадаємо, 24 липня в Сєвєродвінську відбулася урочиста церемонія введення до бойового складу ВМФ РФ нового стратегічного атомного підводного човна (ПЛАРБ) проєкту 955А "Борей-А", що отримав назву К-555 "Князь Дмитро Пожарський". Згідно з даними західних аналітиків, на початок минулого року Росія мала у своєму розпорядженні шість атомних підводних крейсерів проєктів 955 і 955А.