Невидимые морские охотники: НАТО отвечает на угрозы РФ подводными дронами SG-1 Fathom (видео)

Растущая активность российских подлодок спровоцировала серьезную ответную реакцию со стороны стран НАТО. Немецкий оборонный стартап Helsing представил автономный подводный планер SG-1 Fathom и ИИ-платформу Lura, которые, по утверждению разработчиков, способны кардинально изменить подход к морской обороне.

Related video

Конструкторы Helsing представили две новые передовые разработки, направленные на трансформацию подводной обороны, сообщает The Financial Times.

SG-1 Fathom — это миниатюрный автономный аппарат длиной 195 см и массой 60 кг, не имеющий традиционного двигателя и перемещающийся с помощью морских течений на скорости 1–2 узлов. Благодаря такой конструкции он практически незаметен в подводной среде. Устройство способно работать на глубине в течение трех месяцев без вмешательства оператора.

Великобритания использует подводный беспилотник SG 1 Fathom с искусственным интеллектом

Главная особенность SG-1 — интеграция с искусственным интеллектом Lura, который позволяет в 40 раз быстрее анализировать в 10 раз более тихие звуковые сигнатуры, чем это способен сделать даже опытный акустик. При обнаружении цели аппарат всплывает и передает сигнал через спутниковую антенну SATCOM. При чем один оператор сможет управлять сотнями таких устройств.

Решение Helsing уже вызвало интерес военных. Британский флот подтвердил начало развертывания SG-1 Fathom для выявления российских субмарин в стратегических регионах — от Балтики и Северного моря до Индо-Тихоокеанского региона. Планеры будут использоваться роями, что увеличит плотность охвата и повысит оперативную осведомленность сил НАТО.

Принцип работы системы Lura Фото: The Times

Примечательно, что SG-1 изначально разрабатывался для наблюдения за морскими млекопитающими и мониторинга океанических условий. Однако с ростом угрозы подводной активности России акценты сместились. По словам генерального директора Helsing Maritime Амелии Гулд, Lura и SG-1 Fathom формируют динамичную систему, обучающуюся в режиме реального времени, что можно охарактеризовать как пример морской обороны XXI века.

Следует отметить, что компания уже начала сотрудничество с Украиной. В 2023 году подписан меморандум о сотрудничестве между Helsing GmbH и украинским Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, что предполагает интеграцию ИИ в украинские дроны и системы наблюдения.

Напомним, 24 июля в Северодвинске состоялась торжественная церемония ввода в боевой состав ВМФ РФ новой стратегической атомной подводной лодки (ПЛАРБ) проекта 955А «Борей-А», получившей название К-555 «Князь Дмитрий Пожарский». Согласно данным западных аналитиков, к началу прошлого года Россия располагала шестью атомными подводными крейсерами проектов 955 и 955А.