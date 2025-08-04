Глава Чехії Петр Павел вважає, що якщо Україна хоче залишитися суверенною незалежною країною, вона має бути готовою до того, що всі окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат звільнити не вдасться.

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Політик зазначає, що це нереально навіть за всієї підтримки західних союзників. Про це він заявив в аудіоінтерв'ю BBC.

"Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", — сказав Павло.

У бесіді з журналісткою Марією Єфстаф'євою президент Чехії підкреслив, що Захід має продовжити надання військової допомоги Україні, але не тиснути на неї, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території.

За словами Павела, "Захід не хоче знищити українську націю".

Гість ефіру визнав факт, що війну на полі бою не виграти. Потужнішим інструментом для того, щоб посадити російського президента Володимира Путіна за стіл переговорів, є економічний тиск з боку США та Європи".

"В інтересах обох сторін Атлантики чинити набагато більший економічний тиск на Росію. Цей тиск дуже ефективний з точки зору сили переконання. Я вважаю, що, враховуючи нинішній стан російської економіки, (росіяни) не зможуть довго витримувати економічний тиск. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи буде реалізовано, у Росії не буде іншого вибору, як сісти за стіл переговорів, від чого вона зараз відмовляється", — наголосив Петро Павел.

Павла обрали президентом Чехії 2023 року, він пішов у відставку, зробивши успішну військову кар'єру. Вона почалася зі служби в армії комуністичної Чехословаччини під час холодної війни в 1980-х роках і завершилася три десятиліття потому, після того як він очолив Військовий комітет НАТО.

Будучи першим офіцером з колишнього Східного блоку, який обійняв цю посаду, він керував реакцією Альянсу на низку криз, включно з наслідками анексії Росією Кримського півострова в Україні 2014 року.

Раніше Фокус писав, що під час саміту НАТО президент Петро Павло обговорював з американським колегою Дональдом Трампом не тільки його особисті стосунки з Чехією і Чехословаччиною через його першу дружину Івану Трамп, а й митну війну з Китаєм і війну в Україні.

Трамп згадав, що підвищення мит для Китаю призвело до того, що Пекін змінив свою позицію, а Павло зазначив, що саме такі рішучі дії необхідно зробити зараз щодо Росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія та її економіка відчують це, можливо, протягом тижня або двох.

Крім того, ще в березні Павло багато говорив про те, що хоче створити коаліцію допомоги Україні.