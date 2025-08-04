Цена выживания: президент Чехии высказался о территориальных уступках Украины

Глава Чехии Петр Павел считает, что если Украина хочет остаться суверенной независимой страной, она должна быть готова к тому, что все оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь освободить не удастся.

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Политик отмечает, что это нереально даже при всей поддержке западных союзников. Об этом он заявил в аудиоинтервью BBC.

"Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", – сказал Павел.

В беседе с журналисткой Марией Ефстафьевой президент Чехии подчеркнул, что Запад должен продолжить оказание военной помощи Украине, но не давить на нее, чтобы она немедленно освободила все оккупированные территории.

По словам Павела, "Запад не хочет уничтожить украинскую нацию".

Гость эфира признал факт, что войну на поле боя не выиграть. Более мощным инструментом для того, чтобы усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров, является экономическое давление со стороны США и Европы".

"В интересах обеих сторон Атлантики оказывать гораздо большее экономическое давление на Россию. Это давление очень эффективно с точки зрения силы убеждения. Я считаю, что, учитывая нынешнее состояние российской экономики, (россияне) не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, в России не будет другого выбора, как сесть за стол переговоров, от чего она сейчас отказывается", – подчеркнул Петр Павел.

Павел был избран президентом Чехии в 2023 году, уйдя в отставку, сделав успешную военную карьеру. Она началась со службы в армии коммунистической Чехословакии во время холодной войны в 1980-х годах и завершилась три десятилетия спустя, после того как он возглавил Военный комитет НАТО.

Будучи первым офицером из бывшего Восточного блока, занявшим этот пост, он руководил реакцией Альянса на ряд кризисов, включая последствия аннексии Россией Крымского полуострова в Украине в 2014 году.

Ранее Фокус писал, что во время саммита НАТО президент Петр Павел обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом его личные отношения с Чехией и Чехословакией через его первую жену Ивану Трамп, но и таможенную войну с Китаем и войну в Украине.

Трамп упомянул, что повышение пошлин для Китая привело к тому, что Пекин сменил свою позицию, а Павел отметил, что именно такие решительные действия необходимо предпринять сейчас в отношении России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия и ее экономика почувствуют это, возможно, в течение недели или двух.

Кроме того, еще в марте Павел много говорил о том, что хочет создать коалицию помощи Украине.