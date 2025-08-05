Zumwalt у центрі уваги: як новітній американський стелс-есмінець встиг заіржавіти (фото)

Нові фотографії американського ракетного есмінця USS Michael Monsoor (DDG 1001) класу Zumwalt, зроблені під час його стоянки в японському порту Йокосука, викликали жваві обговорення в соцмережах. На знімках зафіксовано ознаки корозії та поверхневих пошкоджень композитного корпусу — багато користувачів порівняли зовнішній вигляд корабля з "плавучою реліквією".

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Фотографії есмінця в японському порту викликали критику в соцмережах, пише Defence Blog. Особливо активно на ситуацію відреагували японські користувачі, зазначивши, що стан корпусу може вплинути на низьку радіолокаційну помітність Zumwalt — один із ключових елементів корабля. Деякі іронічно заявили, що "краще голосно кричати, ніж іти в бій на цьому кораблі".

Що відповіли ВМС США

Представники ВМС США офіційно прокоментували публікації, заявивши, що зовнішній вигляд корабля не відображає його технічного стану. Згідно з їхнім поясненням, потемніння та іржаві смуги — результат тривалої експлуатації в солоному морському середовищі, впливу ультрафіолету й опадів, а також контакту з металевими швартовними тросами.

"Такий тип зносу поверхні типовий для великих суден, які постійно експлуатуються в складних морських умовах", — пояснили американські військові.

Сліди корозії на кораблі Michael Monsoor Фото: defence blog

З цього приводу висловилися й аналітики Defense Express. За їхніми словами, пояснення американських ВМС є цілком логічним, оскільки солона вода, сонячне проміння, різноманітні морські забруднювачі та інші зовнішні чинники справді можуть призвести корабель до такого зовнішнього стану.

"Ба більше, якщо звернути увагу на стан кораблів під час повернення з довгих військових операцій, то можна побачити також ознаки іржі та зносу", — підкреслили експерти.

Zumwalt: проблемний проєкт

USS Michael Monsoor — другий із трьох побудованих кораблів класу Zumwalt. Спочатку програма передбачала будівництво 32 кораблів, але через зростання вартості, відмову від закупівлі боєприпасів для 155-мм гармат і змін у місії, виробництво обмежилося трьома одиницями.

Спочатку есмінці створювалися для вогневої підтримки морської піхоти, але тепер переорієнтовані під перспективні ударні завдання, включно з розміщенням гіперзвукової зброї Conventional Prompt Strike (CPS).

Технічні характеристики USS Michael Monsoor (DDG 1001)

Клас: Zumwalt

Довжина: 190 м

Водотоннажність: близько 15 000 тонн

Швидкість: близько 30 вузлів

Енергетична установка: інтегрована електрична (IEP)

Озброєння: установки вертикального пуску Mk 57 (80 осередків), 2 × 155 мм артилерійська установка Advanced Gun System, 2 × 30-мм гармати

Особливості: малопомітний композитний корпус, висока автоматизація

Екіпаж: близько 140 осіб

Незважаючи на технологічну просунутість, Zumwalt залишається суперечливою програмою: кожна одиниця обійшлася бюджету США більш ніж у $9 млрд, а концепція застосування продовжує змінюватися. Критики називають клас символом нереалізованих очікувань, тоді як прихильники вказують на його потенціал у майбутніх конфліктах.

Раніше Фокус переклав статтю журналіста Пітера Сучіу про новітні американські есмінці класу Zumwalt. На думку аналітика з усіх морських проєктів США цей проєкт може стати найбезглуздішою тратою грошей за всю історію.