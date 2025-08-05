Zumwalt в центре внимания: как новейший американский стелс-эсминец успел заржаветь (фото)

Новые фотографии американского ракетного эсминца USS Michael Monsoor (DDG 1001) класса Zumwalt, сделанные во время его стоянки в японском порту Йокосука, вызвали оживленные обсуждения в соцсетях. На снимках зафиксированы признаки коррозии и поверхностных повреждений композитного корпуса — многие пользователи сравнили внешний вид корабля с "плавучей реликвией".

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Фотографии эсминца в японском порту вызвали критику в соцсетях, пишет Defence Blog. Особенно активно на ситуацию отреагировали японские пользователи, отметив, что состояние корпуса может повлиять на низкую радиолокационную заметность Zumwalt — один из ключевых элементов корабля. Некоторые иронично заявили, что "лучше громко кричать, чем идти в бой на этом корабле".

Что ответили ВМС США

Представители ВМС США официально прокомментировали публикации, заявив, что внешний вид корабля не отражает его технического состояния. Согласно их объяснению, потемнения и ржавые полосы — результат длительной эксплуатации в соленой морской среде, воздействия ультрафиолета и осадков, а также контакта с металлическими швартовными тросами.

"Такой тип износа поверхности типичен для крупных судов, которые постоянно эксплуатируются в сложных морских условиях", — пояснили американские военные.

Следы коррозии на корабле Michael Monsoor Фото: defence blog

По этому поводу высказались и аналитики Defense Express. По их словам, объяснения американских ВМС вполне логично, поскольку соленая вода, солнечные лучи, разнообразные морские загрязнители и другие внешние факторы действительно могут привести корабль в такое внешнее состояние.

"Более того, если обратить внимание на состояние кораблей при возвращении из долгих военных операций, то можно увидеть также признаки ржавчины и износа", — подчеркнули эксперты.

Zumwalt: проблемный проект

USS Michael Monsoor — второй из трех построенных кораблей класса Zumwalt. Изначально программа предусматривала постройку 32 кораблей, но из-за роста стоимости, отказа от закупки боеприпасов для 155-мм пушек и изменений в миссии, производство ограничилось тремя единицами.

Изначально эсминцы создавались для огневой поддержки морской пехоты, но теперь переориентированы под перспективные ударные задачи, включая размещение гиперзвукового оружия Conventional Prompt Strike (CPS).

Технические характеристики USS Michael Monsoor (DDG 1001)

Класс: Zumwalt

Длина: 190 м

Водоизмещение: около 15 000 тонн

Скорость: около 30 узлов

Энергетическая установка: интегрированная электрическая (IEP)

Вооружение: установки вертикального пуска Mk 57 (80 ячеек), 2 × 155 мм артиллерийская установка Advanced Gun System, 2 × 30-мм пушки

Особенности: малозаметный композитный корпус, высокая автоматизация

Экипаж: около 140 человек

Несмотря на технологическую продвинутость, Zumwalt остается спорной программой: каждая единица обошлась бюджету США более чем в $9 млрд а концепция применения продолжает изменяться. Критики называют класс символом нереализованных ожиданий, тогда как сторонники указывают на его потенциал в будущих конфликтах.

Ранее Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу о новейших американских эсминцах класса Zumwalt. По мнению аналитика из всех морских проектов США данный проект может стать самой глупой тратой денег за всю историю.