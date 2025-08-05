Перевіряють кожен випадок: Лубінець розповів, чи можуть ТЦК застосовувати силу до військовозобов'язаних

За словами омбудсмена, примусове доставлення до територіального центру або утримання у відповідних установах можливі тільки за рішенням уповноважених органів.

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Порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку представників ТЦК і СП у вигляді незаконного утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили, а також інших неправомірних діях, є неприпустимими, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, кожен такий випадок ретельно перевіряється.

"Як омбудсмен я дію в межах своїх повноважень, зокрема, надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень наполягаю на притягненні винних до відповідальності", — написав він.

Лубинець наголосив, що навіть під час воєнного стану співробітники ТЦК і СП зобов'язані діяти виключно в межах закону:

"Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав або застосовувати силу. Примусова доставка або утримання можливі тільки за рішенням уповноважених органів. Громадяни теж мають дотримуватися чинних норм. Права людини — основа демократичної держави".

Фото: Скриншот

Чиновник закликав у разі порушень звертатися до нього в Офіс омбудсмена електронною поштою, телефоном або за адресою відомства.

Нагадаємо, що 65-річний мешканець Канева намагався притягнути до відповідальності в суді співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які побили його та примусово доставили до військкомату. Утім, у поліції не зареєстрували кримінальне провадження, а суд відмовився задовольнити скаргу пенсіонера, оскільки той порушив встановлені законом строки на оскарження.

Тим часом у Миколаєві чоловік стрибнув із мосту під час втечі від співробітників ТЦК і поліцейського та розбився на смерть.

Правоохоронці зі свого боку продовжують фіксувати випадки, коли громадяни перешкоджають роботі ТЦК.

Наприклад, увечері 4 серпня в Рівному під час перевезення військовозобов'язаного чоловіка до центру підготовки підрозділів два цивільні автомобілі "притиснули" до узбіччя транспорт ТЦК, заблокувавши. Під час інциденту сталася ДТП за участю авто ТЦК та одного з порушників, а самі цивільні вимагали передати чоловіка їм.

Унаслідок цього військовослужбовця та військовозобов'язаного, якого перевозили до центру підготовки підрозділів, доставили до медичних закладів.

Напередодні цієї події в Миколаївському обласному ТЦК і СП повідомили, що невідомі напали з битами на представників ТЦК.