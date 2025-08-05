Проверяют каждый случай: Лубинец рассказал, могут ли ТЦК применять силу к военнообязанным

По словам омбудсмена, принудительная доставка в территориальный центр или удержание в соответствующих учреждениях возможны только по решению уполномоченных органов.

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Нарушение прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны представителей ТЦК и СП в виде незаконного содержания, ограничения свободы и применения физической силы, а также других неправомерных действиях, недопустимы, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, каждый такой случай тщательно проверяется.

"Как омбудсмен я действую в пределах своих полномочий, в частности, посылаю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений настаиваю на привлечении виновных к ответственности", – написал он.

Лубинец подчеркнул, что даже во время военного положения сотрудники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона:

"Они не вправе ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительная доставка или удержание возможны только по решению уполномоченных органов. Граждане тоже должны соблюдать действующие нормы. Права человека – основа демократического государства".

Фото: Скриншот

Чиновник призвал в случае нарушений обращаться к нему в Офис омбудсмена по электронной почте, по телефону или по адресу ведомства.

Напомним, что 65-летний житель Канева пытался привлечь к ответственности в суде сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые избили его и принудительно доставили в военкомат. Впрочем, в полиции не зарегистрировали уголовное производство, а суд отказался удовлетворить жалобу пенсионера, поскольку тот нарушил установленные законом сроки на обжалование.

Тем временем в Николаеве мужчина прыгнул с моста во время бегства от сотрудников ТЦК и полицейского и разбился насмерть.

Правоохранители в свою очередь продолжают фиксировать случаи, когда граждане препятствуют работе ТЦК.

Например, вечером 4 августа в Ровно во время перевозки военнообязанного мужчины в центр подготовки подразделений два гражданских автомобиля "прижали" к обочине транспорт ТЦК, заблокировав. Во время инцидента произошло ДТП с участием авто ТЦК и одного из нарушителей, а сами гражданские требовали передать мужчину им.

В результате военнослужащего и военнообязанного, которого перевозили в центр подготовки подразделений, доставили в медицинские учреждения.

Накануне этого происшествия в Николаевском областном ТЦК и СП сообщили, что неизвестные напали с битами на представителей ТЦК.