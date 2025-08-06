Західні аналітики внесли російську АПЛ класу "Ясень-М" до топ-10 підводних човнів

До 2025 року гонка морських озброєнь перемістилася на глибину: найбільші держави світу інвестують у розвиток передових ударних підводних човнів, здатних вирішувати завдання від прихованої розвідки до завдавання гіперзвукових ударів по суші. Лідерами в цьому напрямку залишаються США, Росія і Франція, чиї проєкти вже знаходяться на фінальній стадії впровадження або вступили в бойовий склад флотів.

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Західні аналітики з Army Recognition опублікували Топ-10 ударних атомних підводних човнів, до числа яких увійшло сімейство російських АПЛ класу "Ясень-М". У своєму рейтингу фахівці спиралися на ранжування субмарин за станом їхньої бойової готовності, технологічними особливостями й бойовими можливостями на середину 2025 року.

У трійці лідерів опинилися підводні човни, включно з американським Virginia Block V, російським "Ясень-М" і французьким Barracuda.

Атомні підводні човни — топ 3 2025 року

Virginia Block V — найпотужніша ударна субмарина США

Підводні човни класу Virginia Block V стали наймасштабнішою модернізацією в історії цього проєкту. При підводній водотоннажності понад 10 200 тонн субмарини оснащуються 25-метровим модулем бойового навантаження (Virginia Payload Module), що дає змогу розміщувати до 40 крилатих ракет Tomahawk Block V. Це більш ніж утричі збільшує ударний потенціал, порівняно з попередніми версіями.

Підводні човни також отримали оптоволоконні сонари, фотонічні щогли, водометний рушій і можливість розгортання автономних підводних апаратів.

Термін служби ядерного реактора S9G перевищує 30 років без необхідності заміни палива. Virginia Block V також адаптовані для проведення спецоперацій та операцій у прибережних водах.

Основні характеристики АПЛ Virginia. Інфографіка Фото: Відкриті джерела

Унікальна перевага

Найвища ударна міць серед усіх ударних підводних човнів, що поєднує багатозадачність, неперевершені можливості розвідки й спостереження (ISR) і тривалу автономність, що робить субмарину найбільш боєздатним ударним атомним човном (SSN) у світі.

"Ясень-М" — російська багатоцільова АПЛ із гіперзвуковим озброєнням

Підводні човни проєкту 885М класу "Ясень-М" є відповіддю Росії на зростання напруженості у світовому океані. Їхня водотоннажність у підводному положенні становить 13 800 тонн. Реактор ОК-650В.02 забезпечує автономність до 30 років. Корпус субмарини виконано з використанням акустичної ізоляції та міцної сталі, що знижує помітність на глибині.

Озброєння включає 32 вертикальні пускові установки для ракет "Калібр", "Онікс" і "Циркон", а також 10 торпедних апаратів. Це робить "Ясень-М" першим у світі підводним човном, озброєним гіперзвуковими ракетами в бойовій конфігурації. У поєднанні з сучасним гідроакустичним комплексом МГК-600, човен оптимізовано для далекого патрулювання в океані та Арктиці.

Основні характеристики АПЛ "Казань" класу "Ясень-М". Інфографіка Фото: Відкриті джерела

Унікальна перевага

Перший у світі підводний човен з боєздатною гіперзвуковою зброєю і стратегічним радіусом патрулювання на великій глибині, що надає Росії універсальну і потужно озброєну АПЛ, оптимізовану для високоінтенсивних морських операцій.

Barracuda (Suffren) — французька атомна субмарина нового покоління

Французька програма Barracuda стала новим етапом розвитку підводних сил країни. Перший човен "Suffren" став до ладу 2022 року, другий — 2023-го. Цей клас субмарин має водотоннажність 5 300 тонн і оснащений реактором K15. Гідроакустичний комплекс S-CUBE компанії Thales і бойова система SYCOBS забезпечують високоточну ідентифікацію загроз і управління озброєнням.

Озброєння включає крилаті ракети MdCN (дальність понад 1000 км), протикорабельні ракети Exocet SM39 і торпеди F21.

Основні характеристики АПЛ Suffren. Інфографіка Фото: AFP

Унікальна перевага

Єдиний європейський ударний атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами стратегічної дальності, водометним рушієм і повною функціональністю для проведення спеціальних операцій, що адаптований для експедиційних місій НАТО і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Ще п'ять субмарин "Ясень-М": навіщо РФ витрачає мільярди на підводний флот, коли воює на суші

Раніше Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про найкращі ударні субмарини сучасності. На думку американського аналітика, найкращими у світі на сьогодні вважаються п'ять ударних субмарин: російські підводні човни класу Sierra-II (проєкт 945А "Кондор") і класу "Ясень" (проєкт 885), британські — класу Astute та американські — класу Virginia і Seawolf.